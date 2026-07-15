Con solo 19 años, nadie ha derrotado más veces a Mbappé que Lamine Yamal

Con solo 19 años, la joya de España y Barcelona es la pesadilla de Mbappé. Kylian tuvo su peor partido en Mundiales.

Desde su debut en 2023, Lamine Yamal no ha dejado de atormentar a Kylian Mbappé. Con solo 19 años encima, el extremo del Barcelona se ha convertido en el futbolista que más veces ha derrotado al actual delantero del Real Madrid y Francia. Los números hablan de una paternidad que volvió a repetirse en las semifinales de la Copa del Mundo.

Con el de ayer fueron ya 12 partidos donde ambas estrellas se han medido. Mbappé apenas pudo ganar en dos de estos, nunca se registraron empates y Lamine Yamal suma un total de 9 victorias ante el que para muchos supone el mejor delantero de la última década y media. Repetimos que no existe futbolista en la actualidad que haya derrotado tantas veces a Kylian.

Lamine Yamal volvió a ser clave en un partido donde, si bien no vio portería, su acción en la primera parte junto a Lucas Digne empezó a abrir la lata para una España que copió a Francia en todos los sentidos. La joya de los ibéricos provocó un penalti que, anotado por Mikel Oyarzábal, auguraba mantener esta estadística frente a Mbappé. Kylian no niega la superioridad de la Roja.

“La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran en un ritmo falso, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores técnicos; no supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos”, empezaba el delantero francés en una comparecencia donde remarcaba por todo lo alto los errores del planteamiento de Didier Deschamps.

Yamal hasta colaboró en defensa contra Mbappé: GETTY

No duda que Francia falló en el planteamiento. Tampoco que no hubo respuestas tanto individuales como colectivas ante una España que mereció la victoria en Dallas: “Necesitábamos jugar uno contra uno, obligarlos a correr con nosotros porque son un equipo al que no le gusta correr sin balón. E incluso cuando recuperábamos el balón, técnicamente, los primeros pases, los primeros toques no estaban a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumas todo eso, el resultado es la derrota”.

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Mbappé y su peor partido en Mundiales

Nunca habíamos visto al delantero francés con números tan pobres desde su debut en Copas del Mundo por el año 2018. Los más de 99 minutos ante España le vieron solamente poder completar un regate. También le vieron apenas ganar dos duelos de 11 frente a una defensa española que no le dejó crear ninguna ocasión. Los números sentencian la peor jornada para Mbappé.

Se trata de su primer partido en la Copa del Mundo donde ni siquiera pudimos ver al delantero rematar al arco. Sí tuvo algunos disparos lejos de los tres palos, pero nunca dentro de una portería donde Unai Simón se mantuvo imbatible. A Mbappé sólo le queda en este momento luchar por ser el máximo anotador en la historia de los Mundiales en el partido por el tercer puesto, donde se medirá ante el derrotado de Argentina vs. Inglaterra.

Datos claves

Lamine Yamal venció a Mbappé en 9 de 12 partidos oficiales disputados.

venció a Mbappé en 9 de 12 partidos oficiales disputados. España eliminó a Francia en Dallas para clasificar a la final del Mundial.

eliminó a Francia en Dallas para clasificar a la final del Mundial. Kylian Mbappé firmó su peor partido mundialista al no registrar remates al arco.