FIFA anunció novedad sobre Argentina vs. Inglaterra en semifinal del Mundial 2026

Conoce el anuncio oficial de la FIFA sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 y la novedad para el partido.

En el ambiente ya se empieza a sentir la tensión por el partido que Argentina e Inglaterra van a jugar en la segunda semifinal del Mundial 2026, así que la FIFA no dudó en anunciar una novedad a poco de este gran duelo. ¿De qué se trata todo?

“La FIFA trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales, las autoridades de los estadios y todas las partes implicadas para garantizar la seguridad en todos los partidos y en las ciudades anfitrionas (…) Se aplicarán dispositivos de seguridad completos y sólidos en todos los encuentros que restan, tal y como ocurre en cada partido. La FIFA tiene plena confianza en estas medidas y en los equipos experimentados encargados de implementarlas”, anunció la Federación Internacional de Fútbol Asociación por el partido Argentina vs. Inglaterra.

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