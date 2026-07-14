FIFA anunció novedad sobre Argentina vs. Inglaterra en semifinal del Mundial 2026

En el ambiente ya se empieza a sentir la tensión por el partido que Argentina e Inglaterra van a jugar en la segunda semifinal del Mundial 2026, así que la FIFA no dudó en anunciar una novedad a poco de este gran duelo. ¿De qué se trata todo?
“La FIFA trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales, las autoridades de los estadios y todas las partes implicadas para garantizar la seguridad en todos los partidos y en las ciudades anfitrionas (…) Se aplicarán dispositivos de seguridad completos y sólidos en todos los encuentros que restan, tal y como ocurre en cada partido. La FIFA tiene plena confianza en estas medidas y en los equipos experimentados encargados de implementarlas”, anunció la Federación Internacional de Fútbol Asociación por el partido Argentina vs. Inglaterra.
Datos clave
- Argentina e Inglaterra disputarán la segunda semifinal del Mundial 2026.
- La FIFA anunció sólidos dispositivos de seguridad para los partidos restantes.
- Las autoridades locales garantizarán el orden en todas las ciudades anfitrionas.