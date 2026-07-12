Gustavo Petro habló del asesinato del padre de Cuadrado y Juanfer Quintero apareció con el mensaje perfecto

Descubre la dura respuesta de Gustavo Petro a Juan Guillermo Cuadrado tras su apoyo político y el debate que involucra a Juanfer Quintero.

La polémica entre el presidente Gustavo Petro y los jugadores de la Selección Colombia tiene un nuevo capítulo. Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina aparecieron hablando con el presidente electo Abelardo de la Espriella, Petro reaccionó y Juanfer Quintero apareció con el mensaje perfecto.

¿Casualidad o causalidad? ¡A los hechos! “La verdad, como tú dices, cesó la horrible noche. Gracias a Dios ahora que podemos trabajar y hacerlo bien”, le dijo Cuadrado a De la Espriella y Gustavo Petro iba a reaccionar en 3, 2, 1…

“Hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región. Esos hombres hoy los aplaudes y han vuelto al poder, está vez nacional. Espero no te arrepientas por el bien de nuestro pueblo común”, dijo el actual presidente de Colombia y el mensaje de Juan Fernando Quintero no tardó en aparecer.

¿Le apuntó a Petro? El mensaje de Quintero tras las palabras sobre el asesinato del padre de Cuadrado

Cuadrado, Quintero y Petro. (Foto: Getty Images)

Luego de la polémica que se formó entre Petro y Juan Guillermo Cuadrado, apareció un primer mensaje de de Quintero que, sino fue perfecto, pega en el palo. “¡¡Lo cortés no quita lo caballero!!”, publicó Juanfer en X y… ¿Le apuntó al presidente colombiano?

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Mensaje de Quintero. (Foto: X 7 @juanferquinte10)

El mensaje de Abelardo de la Espriella por la eliminación de Colombia en el Mundial 2026

No solo publicó en X que “alegría recibir el saludo y el cariño de grandes referentes de nuestro deporte, como Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina y varios de los jugadores de nuestra Selección Colombia. Más allá de los resultados en la cancha, su amor por la Patria permanece intacto”, Abelardo de la Espriella también sostuvo que “a mi me da risa cuando la gente crítica y dice debo patear así y le digo a todo el mundo: ‘Mira, porque no te metes 90 minutos a correr a ver si eres tan guapo‘”.

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En síntesis

Juan Guillermo Cuadrado dialogó con el presidente electo Abelardo de la Espriella .

dialogó con el presidente electo . Gustavo Petro respondió al jugador mencionando el asesinato de su padre.

respondió al jugador mencionando el asesinato de su padre. Juan Fernando Quintero publicó en X: “¡¡Lo cortés no quita lo caballero!!”.