Por qué Francia no quedó eliminada del Mundial 2026 pese a perder con España

¿Milagro o reglamento? Francia cayó ante España pero sigue viva en la Copa del Mundo 2026. Te explicamos la llamativa razón de su salvación.

Saltó a la cancha del estadio AT&T como favorita, pero se llevó una gran sorpresa. Francia perdió con España en semifinales del Mundial 2026, pero no quedó eliminada pese a perder por dos goles a cero. ¿El motivo?

España se impuso en el mediocampo, tomó el balón y pegó primero en el marcador. Lucas Digne se durmió a la hora de ir por una pelota área, Lamine Yamal se anticipó y el lateral de Francia le terminó cometiendo falta penal. Mikel Oyarzabal lo transformó en gol.

Luego, en un gran toque de primera de Dani Olmo, Pedro Porro quedó mano a mano ante Mike Maignan. 2-0 ganaba España y todo se le puso cuesta arriba a Francia en la semifinal del 14 de julio. No pudo remontar, pero no quedó eliminado del Mundial 2026. ¿La razón?

Tras perder con España, Francia no quedó eliminado del Mundial por este motivo

Mbappé y Marc Cucurella. (Foto: Getty Images)

Pese a caer por 2-0 ante España en la primera semifinal del Mundial 2026, Francia no quedó eliminada de esta competición porque jugará el partido por el tercer puesto contra la selección que pierda la otra semifinal debido al formato de la Copa del Mundo de la FIFA. Kylian Mbappé y compañía podrían tener un premio de consuelo.

El rival de Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto a las 17:00 ET en el estadio Hard Rock, de Miami, y el rival de Francia será la selección que pierda la semifinal entre Inglaterra y Argentina. Este partido se juega este miércoles 15 de julio a las 15:00 ET.

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