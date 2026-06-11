¿Por qué el árbitro hace la señal de un rectángulo con las manos y no va a la pantalla del VAR?

El árbitro cada vez toma más protagonismo y el VAR juega un rol muy importante en la mayoría de las jugadas de cada partido.

En los partidos de fútbol moderno, es común ver al árbitro dibujando un rectángulo imaginario con sus manos en el aire. Y este Mundial 2026 no es la excepción.

Este gesto se ha convertido en una seña característica de la era del Video Assistant Referee (VAR), pero muchos aficionados desconocen el motivo específico detrás de esta acción y por qué el árbitro no se desplaza directamente hacia la pantalla para revisar la jugada.

¿Qué significa la señal del rectángulo con las manos del árbitro?

Cuando una situación está siendo evaluada por el VAR y es necesario detener el partido, el árbitro principal en el campo debe indicarlo haciendo con las manos el gesto de una pantalla rectangular. Los únicos capaces de solicitar la repetición son el árbitro y el asistente de vídeo, y en el primer caso deberá señalizarlo con un rectángulo con los dedos índices.

Este gesto representa visualmente una pantalla de televisión y es una comunicación directa hacia los jugadores, árbitros asistentes, entrenadores y aficionados sobre lo que está ocurriendo en el terreno de juego.Al término del proceso de revisión, el árbitro debe hacer la «señal de la televisión» y, acto seguido, comunicar su decisión final.

¿Por qué no va directamente a la pantalla del VAR?

El árbitro del partido está en contacto por un auricular con otro árbitro asistente, que controla el juego en pantallas de vídeo en directo desde otro lugar., Esta separación física es fundamental en el protocolo establecido por la International Football Association Board (IFAB), el organismo regulador oficial del fútbol mundial.

El árbitro principal en el campo utiliza los mismos auriculares con los que se comunica con sus dos jueces asistentes y el cuarto árbitro., La comunicación es bidireccional: puede provenir tanto del asistente de vídeo como del árbitro principal.

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La seña que hacen los árbitros no necesariamente implica que vayan a la pantalla (Getty)

El protocolo del VAR según la IFAB

Solo el árbitro puede iniciar una ‘review’; el VAR y otros árbitros asistentes pueden solo recomendar una ‘review’ al árbitro. La decisión final siempre la toma el árbitro, bien basándose en información del VAR o después de haber realizado una revisión en el terreno de juego.

La revisión deberá llevarse a cabo con la mayor eficiencia posible, aunque la precisión de la decisión final debe primar sobre la rapidez. Por este motivo, y puesto que algunas situaciones son complejas e incluyen varias decisiones revisables, no hay un tiempo máximo establecido para el proceso de revisión.

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¿En qué situaciones se utiliza esta señal?

La revisión está limitada a cuatro casos con el juego interrumpido: goles, penales, expulsiones directas y confusión de identidad. En cada una de estas situaciones, es obligatorio que el árbitro principal efectúe el gesto del rectángulo para informar oficialmente que se está llevando a cabo una revisión del VAR.

El árbitro dibuja en el aire con sus manos el gesto de una pantalla y se acerca a la banda para revisar la jugada o escucha las indicaciones de sus ayudantes. Por lo general, debe tomar una decisión en menos de dos minutos.

La importancia de la comunicación visual

El gesto del rectángulo no es simplemente una convención arbitraria. Los VAR chequean automáticamente todas las situaciones o decisiones, por lo que no es necesario que los entrenadores o jugadores soliciten un chequeo o una revisión. Los jugadores, suplentes y el cuerpo técnico no deben intentar influir o interferir en el proceso de revisión.

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Esta señal clara y uniforme garantiza la transparencia del juego y permite que todos los participantes del evento deportivo comprendan qué está sucediendo, manteniendo el orden en el campo mientras se realiza la revisión tecnológica de la jugada.