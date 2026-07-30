Tras el retiro de Neymar, Ancelotti confirmó que no contaría con hasta 11 jugadores de Brasil para el 2030

Se viene recambio en Brasil. Ancelotti habló de un tope de edad que casi descarta a 11 nombres para el Mundial 2030. No solo se va Neymar.

Tras el retiro confirmado de Neymar de la selección, el entrenador italiano analizó lo que viene por delante con un recambio generacional que podría tocar hasta a 11 de sus 26 convocados a la última edición de la Copa del Mundo. Hay nombres más que importantes a lo largo de la última década en la Verdeamarelha.

“Creo que este Mundial marca el final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar. Pasando por Danilo, Casemiro, todos esos jugadores que tenían más de 30 años en el Mundial”, reflexiones del propio Carlo Ancelotti a lo largo de las últimas horas. Se vienen curvas en una selección que ya asume su peor período en cuanto a ausencia de títulos se refiere en el máximo torneo de la FIFA.

Las palabras de Ancelotti coinciden con el anuncio de Neymar sobre su futuro en la selección. Pero ni mucho menos es el único que llegaría al torneo en un contexto por encima de los 30 años. Si miramos solamente la última convocatoria de Carlo Ancelotti, encontraremos que los tres porteros, Alisson, Weverton y Ederson, ya superan los 30 años. Hay nombres en todas las líneas que no llegarán al centenario en esta ecuación.

Si nos vamos a la defensa encontraremos a Marquinhos con 32 años en pleno 2026. Un escenario que también tienen en cuanto a dicha edad se refiere hombres como Douglas Santos. Danilo supera los 35 con Alex Sandro, mientras que Léo Ibáñez del Flamengo llegó a los 30 durante la realización del certamen.

Brasil puede quedarse sin 11 de sus 26 convocados en el próximo Mundial: GETTY

Casemiro con 34 años en la medular se une a otros nombres como Fabinho con 32 años. Todos estos nombres se encuentran ahora mismo por encima del tope de edad que marcó Carlo Ancelotti en cuanto al recambio generacional que se viene en el equipo brasileño. Ganar en el 2030 tendrá que ser tarea de una nueva camada.

Publicidad

Se vienen anuncios importantes en la Conmebol

El primero pasa por entender qué ocurrirá con la Copa América del año 2028. Si bien se dieron informes que hablaban del territorio argentino como posible sede del certamen, la realidad apunta una vez más a los Estados Unidos de Norteamérica en un torneo conjunto con la Concacaf a gran escala. Nuevamente el deseo de aprovechar las instalaciones del país y la capacidad de generar ingresos que tiene este serán vitales en el análisis final del máximo ente del fútbol sudamericano.

También se espera por el futuro de las eliminatorias. En caso de que la Copa del Mundo pase a tener 64 participantes, la Conmebol tendría prácticamente a todos sus seleccionados clasificados de entrada. Las asociaciones miembro quieren saber más pronto que tarde qué ocurre con un sistema de clasificación que no sufre cambios desde hace casi dos décadas.

Datos claves

Carlo Ancelotti anunció un recambio generacional en Brasil tras el retiro de Neymar.

anunció un recambio generacional en Brasil tras el retiro de Neymar. Neymar, Danilo y Casemiro superaron los 30 años en el Mundial de 2026.

superaron los 30 años en el Mundial de 2026. La Copa América 2028 apunta a celebrarse nuevamente en Estados Unidos junto a Concacaf.