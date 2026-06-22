El rosarino abrió la cuenta en Dallas y así rompió el récord que tenía Miroslav Klose.

Argentina abrió la cuenta frente a Austria después de que Lionel Messi fallara su penal. Pero después de pasarla muy mal en el transcurso del juego, el capitán batió un nuevo récord en su carrera: se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

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Transcurrían 38 minutos de la primera etapa cuando el astro argentino, con su pie izquierdo remató tras la apertura de piernas de Thiago Almada, quien asistió sin tocar el balón. Así, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain llegó a los 17 tantos y superó al alemán Miroslav Klose, quien disputó su última cita mundialista en Brasil 2014, donde convirtió en dos ocasiones.

Sobre el final del partido, y luego de que Julián Álvarez fallara un claro mano a mano, la Pulga capturó el balón y realizó algunas gambetas para terminar de definir entre la humanidad de los defensores austríacos. Así logró llegar a los 18 goles en la máxima competencia futbolística y se despegó mucho más del ex ariete de Bayern Múnich y Lazio.

No solo se metió en la historia grande del deporte, sino que también se mantiene en carrera dentro de su pelea mano a mano con Cristiano Ronaldo, donde buscan llegar a las 1.000 anotaciones. Mientras el capitán argentino llegó a los 916 goles, el portugués lleva 973.

El primer gol de Lionel Messi

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Leo Messi para abrir el marcador y ser el máximo goleador⭐️



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El segundo gol de Lionel Messi

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Doblete de Leo Messi en el final del partido para demostrar una vez quién es el mejor jugador de todos los tiempos 🔟



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