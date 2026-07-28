Zinedine Zidane, nuevo DT de Francia: ”Rechacé ofertas 5 años esperando este momento”

La Selección de Francia dio vuelta la página al proceso de Didier Deschamps (se consagró en el Mundial de Rusia 2018 y en la UEFA Nations League 2020/2021). Tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que Les Bleus salieron cuartos luego de caer con España e Inglaterra, este martes 28 de julio presentaron a su nuevo entrenador: Zinedine Zidane.

A propósito Zizou brindó una conferencia de prensa en la que aclaró cuánto esperaba esta oportunidad: “Es una continuación para mí, un sueño hecho realidad. Durante cuatro o cinco años recibí ofertas para dirigir un club y las rechacé todas por la selección francesa. Es lo único que quería hacer. Lo supe desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta. Voy a darlo todo para que este equipo siga ganando, eso es lo único que me motiva”.

Asimismo, remarcó cuál será el plan que intentará aplicar: “Pronto verán mi estilo, tendremos una rueda de prensa en septiembre. Me apasiona el fútbol. Jugué de número 10, lo que me motiva es marcar goles. Viví en España 25 años, ya saben lo que eso significa. En el campo, fui un líder. Hoy me estoy convirtiendo en un líder gracias a mi experiencia”.

Por otro lado, compartió su opinión a raíz de la performance de los galos en el Mundial 2026: “La trayectoria de la selección francesa fue magnífica. Lo pasé genial, y todos lo disfrutaron. Los aficionados no tienen de qué quejarse. Vamos a hacer las cosas de otra manera. Deschamps es Deschamps, Blanc era Blanc, Zidane es Zidane. Voy a hacer lo que sé hacer. Voy a garantizar la continuidad para que la selección francesa siga ganando”.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Para cerrar, el exentrenador del Real Madrid admitió: “En la selección he superado todas las categorías y he ganado un Mundial. Es lo máximo que te puede pasar. He pasado cinco años rechazando ofertas esperando este momento, estoy emocionado”.

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Zinedine Zidane y el objetivo de bajar a España

“Soy consciente de que en este puesto no solo tendré que ganar a España. Hay que ganar a todos. España es un equipo aguerrido, conozco bien como evoluciona el fútbol español. Pero no hay duelos previstos por ahora con España. Mi prioridad son los partidos de septiembre”, expresó Zidane, quien todavía no piensa en La Roja, sino en iniciar su proceso con el pie derecho en la fecha FIFA de septiembre/octubre, en la que enfrentará a Turquía, Bélgica, Italia y nuevamente a Bélgica.

En síntesis