Por qué no juega Lionel Messi en el Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026

Lionel Messi será el gran ausente del partido entre Jordania vs. Argentina a disputarse en el Estadio Dallas. Descubre los verdaderos motivos de esta llamativa situación.

Argentina se alista para disputar el último partido en el Grupo J del Mundial 2026. Luego de imponerse frente a Argelia y Austria, ahora los actuales campeones pretenden vencer a Jordania para lograr un puntaje perfecto en esta primera ronda. Frente a dicho escenario es que Lionel Scaloni tomó la decisión de alterna un poco el equipo titular, así que Lionel Messi es uno de los implicados.

Fuente: Getty Images.

Lionel Messi, máxima estrella y capitán albiceleste, no será titular el día de hoy en el duelo entre Jordania vs. Argentina. Esta decisión simplemente se debe a una postura técnica por parte de Lionel Scaloni y seguramente con la total intención de darle descanso a algunos jugadores que han disputado gran parte de los minutos durante los partidos ante Argelia y Austria.

Durante la conferencia de prensa del día de ayer, Lionel Scaloni respondió distintas consultas sobre el equipo y confirmó que efectivamente Lionel Messi esperará su oportunidad en el banco de los suplentes. A la vez, se espera que pueda tener minutos durante el segundo tiempo si es que el trámite del juego así lo permite, de lo contrario veremos al ’10’ en los dieciseisavos del Mundial 2026.

"LEO VA A IR AL BANCO" 🔟❌



Ante la pregunta de Macaya Márquez, Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi NO será titular frente a Jordania.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/ulEFbSUbNs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 26, 2026

Alineaciones confirmadas de Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026

Jordania | Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Husam Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar Alrashdan; Ali Olwan, Odeh Fakhoury y Ali Azaizeh. DT: Jamal Sellami.

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Argentina | Emiliano Martínez; Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

¿A qué hora juegan Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026?

19:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

20:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

22:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

23:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

04:00 | España (28/06)

¿Dónde ver Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026?

Perú | Dsports, Paramount+ y DGO

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Telefe, Flow Sports, Dsports, Paramount+ y DGO

Ecuador | Teleamazonas, Dsports, Paramount+ y DGO

Colombia | Win Sports, Dsports, Paramount+, Win Play y DGO

Chile | Dsports, Paramount+ y DGO

Venezuela | Dsports, Paramount+ y DGO

Bolivia | Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, Dsports, Paramount+ y DGO

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen y Trece

España | DAZN y Movistar+

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