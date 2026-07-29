El único jugador de España que FIFA investiga después de la pelea en la final contra Argentina

Empezaron a llegar las voces oficiales y en el horizonte se empiezan a ver que vienen sanciones. La FIFA se pronunció por todo lo sucedido en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y solo un jugador español está siendo investigado.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha recibido el informe del procurador en casos disciplinarios y de ética designado, en relación con los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (España contra Argentina) y, siguiendo la recomendación que figura en él, ha iniciado un procedimiento disciplinario —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario de la FIFA (agresión)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), así como contra el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala (un cargo). Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA (conducta antideportiva)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira (un cargo). De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante”, fue parte del comunicado de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

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