Duración del entretiempo en el Mundial 2026: ¿cuántos minutos de descanso hay?

Entre tantos cambios reglamentarios que implementó FIFA, los descansos han sufrido modificaciones. ¿Cuánto dura el entretiempo?

El Mundial 2026 trajo consigo una serie de cambios reglamentarios del juego en sí y algunos otros en cuanto a los descansos, lo que disparó la curiosidad de propios y ajenos.

Con la pausa de hidratación (hydration break) como la gran novedad en cada uno de los juegos (a los 22 minutos de cada tiempo se para el partido para que los jugadores se reúnan, se hidraten y repasen conceptos junto a su entrenador), hay quienes también notan que los entretiempos quizás duran más de lo habitual.

Pese a esto, FIFA no realizó cambios significativos para el descanso finalizado el primer tiempo, que sigue durando unos 15 minutos hasta que los jugadores regresan al campo de juego.

Cristiano Ronaldo durante una pausa de hidratación en el Mundial 2026 (Getty)

La excepción a la regla: el entretiempo de la final

Uno de los anuncios que más repercusión trajo en la previa de la Copa del Mundo tiene que ver con la final, el partido que se jugará el próximo domingo 19 de junio en New Jersey.



Allí, la idea es que el descanso sí se extienda hasta 25 o 30 minutos para incluir en el mismo un show musical, adoptando la metodología que habitualmente se usa en el SuperBowl, la final del fútbol americano.

¿Cuáles serán los shows en la final del Mundial 2026?

Madonna, Shakira y BTS serán los tres espectáculos principales de dicho show, para el que se montará una superficie especial sobre el césped evitando que los mismos afecten al campo de juego.

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A qué hora y dónde se juega la final del Mundial 2026

El horario oficial de inicio está programado para las 14, hora local de Nueva Jersey, en el MetLife Stadium.

País Horario estimado Estados Unidos (ET) 14:00 Argentina / Uruguay 16:00 Chile 16:00 México (Centro) 13:00 Colombia / Perú / Ecuador 14:00 Brasil (Brasilia) 16:00 España 20:00 Francia 20:00

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