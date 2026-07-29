FIFA confirmó que investiga a Paredes por tres cargos: Hasta un millón de dólares costaría el castigo

¡Escándalo y multa millonaria! La FIFA imputó tres cargos a Leandro Paredes y el castigo a la AFA rozaría el millón de dólares. ¡Míralo!

Fue una imagen que recorrió el mundo entero. La Selección Argentina perdió 1-0 con España la final del Mundial 2026 y Leandro Paredes se peleó con dos jugadores españoles al término del encuentro. FIFA confirmó que investiga al volante argentino por tres cargos y el castigo podría llegar a costarle hasta un millón de dólares a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Un empujón y tomada del cuello a Eric García más una respuesta a un golpe de Gavi con agarrones y derrumbada al piso, hicieron que la FIFA contemple una dura sanción a Paredes si se llega a considerar que fue culpable de romper el artículo 14 en el apartado 1, letra i.

¿Y qué es lo que dice? El artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA se titula ‘Conducta incorrecta de los jugadores y los oficiales‘ y en la letra i del primer apartado señala que Leandro Paredes podría ser castigado por “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye

propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un

adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”. Y esta no sería la única sanción para el ‘5’ de Argentina.

Más de un millón de dólares costaría el castigo de FIFA a Leandro Paredes

La pelea de Leandro Paredes en la final del Mundial. (Foto: Getty Images)

La sanción base por un solo acto de agresión es de tres partidos de suspensión. Al ser tres cargos por los que Paredes está siendo investigado, este castigo podría ascender a nueve encuentros o un periodo de tiempo adecuado. Además, las sanciones por agresión físicas siempre van acompañados de multas que van entre 100 dólares y un millón de dólares.

Los otros dos jugadores argentinos que FIFA investiga por la pelea en la final del Mundial 2026

Mientras FIFA confirmó que Nahuel Molina también es investigado por dos cargos relacionado al artículo 14 del Código Disciplinario, a Thiago Almada le abrieron expediente por posibles infracciones del primer apartado del artículo 14, letra b: “Al menos un partido o un periodo de tiempo adecuado por conducta

antideportiva hacia un adversario o cualquier otra persona que no sea un

oficial de partido”.

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