Por qué no juega Neymar Jr. en el Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026

Brasil necesita el triunfo ante Haití, aunque seguirá sin contar con su máxima estrella y referente. Neymar Jr. no estará disponible por una decisión de Carlo Ancelotti.

Uno de los encuentros más esperados e interesantes de la jornada será el que disputen Brasil y Haití en el Estadio Filadelfia. En el marco de la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026, el ‘Scracht’ saldrá en búsqueda de su primera victoria, aunque no la tendrán para nada sencillo ya que todavía no podrán contar con la presencia de Neymar Jr. ni siquiera como opción de recambio.

¿Qué es lo que realmente sucede con Neymar Jr.? Como bien sabemos, el astro brasileño llegó lesionado a la concentración de la selección liderada técnicamente por Carlo Ancelotti y en estos momentos aún viene poniéndose a punto en el aspecto físico. Por ello es que no fue convocado para el duelo ante Haití y ni tampoco viajó junto a la delegación hacia el estado de Pensilvania.

Esta decisión la tomó Carlo Ancelotti junto a su comando técnico con el único objetivo de no apurar el regreso de Neymar Jr. a los campos de juego. Si bien durante los últimos días pudo completar los entrenamientos a la par de sus compañeros, está clarísimo que le resta estar al 100% para disputar el Mundial 2026, lo cual anuncia que podría debutar en el próximo partido ante Escocia.

A reação do Neymar ao ser informado por Ancelotti que continuaria o treino separado do grupo.



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Los cambios que alista Carlo Ancelotti para enfrentar a Haití

Brasil se jugará la vida frente a Haití el día de hoy en el Estadio Filadelfia. Con el objetivo de los tres puntos para acomodarse mejor en el Grupo C del Mundial 2026, el pentacampeón alista algunas variantes muy importantes en el equipo titular a diferencia de lo que fue el debut ante Marruecos al igualar 1-1 y dejar diversas dudas sobre el rendimiento colectivo e individual.

Es así que Carlo Ancelotti meterá mano en la alineación con las inclusiones de Danilo y Matheus Cunha en lugar de Roger Ibáñez e Igor Thiago. Tratando de darle más experiencia al equipo, estas decisiones entienden que Brasil quiere ser protagonista a como de lugar en el partido ante Haití. Veremos qué tanto puede cambiar la idea de juego y si es que logran convencer a todos sus hinchas.

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Fuente: Selección Brasil.

Alineaciones confirmadas de Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026

Brasil | Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Lucas Paquetá, Raphinha, Vinicius Junior y Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Haití | Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Louicius Deedson, Ruben Providence; Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Migné.

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¿A qué hora juegan Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (20/06)

¿Dónde ver Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026?

Perú | DirecTV, Paramount+ y DGO

México | Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX.

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO

Ecuador | DirecTV, Paramount+ y DGO

Colombia | Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y DGO

Chile | DirecTV, Paramount+ y DGO

Venezuela | DirecTV, Paramount+ y DGO

Bolivia | Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV

Paraguay | Unicanal

España | DAZN y Movistar+

DATOS CLAVES

Neymar Jr. no jugará ante Haití por lesión y no viajó a Pensilvania .

no jugará ante por lesión y no viajó a . Estadio Filadelfia albergará el partido entre Brasil y Haití el día de hoy.

albergará el partido entre y el día de hoy. Danilo y Matheus Cunha ingresarán como titulares en reemplazo de Ibáñez y Thiago.