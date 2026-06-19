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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Brasil y Haití se ven las caras en el Estadio Filadelfia. Con el triunfo como único objetivo para ambas selecciones, conoce todos los detalles de la transmisión oficial.

Brasil vs. Haití por el Mundial 2026.
© Copa Mundial FIFA.Brasil vs. Haití por el Mundial 2026.

Brasil y Haití se encuentran el día de hoy. Por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026, el pentacampeón jugará frente al equipo caribeño con el único objetivo de conseguir los tres puntos para quedar bien ubicado en la zona pensando en la clasificación a los dieciseisavos de final. Ahora, no la tendrán fácil ya que el rival necesita de lo mismo y ahora conoce los pormenores en la previa del duelo.

En el estreno del Mundial 2026, Brasil consiguió un empate frente a Marruecos y Haití perdió 1-0 ante Escocia. Otro aspecto a tener en cuenta para este partido es que el ‘Scracth’ todavía no podrá contar con Neymar Jr., quien ni siquiera viajó junto a la delegación y permanece en proceso de recuperación, así que desde ahora mismo este encuentro pinta para tener diversas emociones en el trámite.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026?

  • 17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 02:30 | España (20/06)

¿Dónde ver Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026?

  • Perú | DirecTV, Paramount+ y DGO
  • México | Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX.
  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • Argentina | TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO
  • Ecuador | DirecTV, Paramount+ y DGO
  • Colombia | Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y DGO
  • Chile | DirecTV, Paramount+ y DGO
  • Venezuela | DirecTV, Paramount+ y DGO
  • Bolivia | Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
  • Uruguay | AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO
  • Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
  • Paraguay | Unicanal
  • España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026

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Brasil | Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Fabinho; Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius Jr. y Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Haití | Johny Placide; Martin Expérience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé y Carlens Arcus; Jean-Ricner Bellegarde y Danley Jean Jacques; Ruben Providence, Louicius Deedson, Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Migné.

DATOS CLAVES

  • Brasil y Haití se enfrentan hoy en la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026.
  • Neymar Jr. es baja en Brasil y continúa en proceso de recuperación.
  • 19:30 horas es el horario oficial del partido para Perú, Colombia y Ecuador.
Renato Pérez
Renato Pérez
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