Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Brasil y Haití se ven las caras en el Estadio Filadelfia. Con el triunfo como único objetivo para ambas selecciones, conoce todos los detalles de la transmisión oficial.

Brasil y Haití se encuentran el día de hoy. Por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026, el pentacampeón jugará frente al equipo caribeño con el único objetivo de conseguir los tres puntos para quedar bien ubicado en la zona pensando en la clasificación a los dieciseisavos de final. Ahora, no la tendrán fácil ya que el rival necesita de lo mismo y ahora conoce los pormenores en la previa del duelo.

En el estreno del Mundial 2026, Brasil consiguió un empate frente a Marruecos y Haití perdió 1-0 ante Escocia. Otro aspecto a tener en cuenta para este partido es que el ‘Scracth’ todavía no podrá contar con Neymar Jr., quien ni siquiera viajó junto a la delegación y permanece en proceso de recuperación, así que desde ahora mismo este encuentro pinta para tener diversas emociones en el trámite.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (20/06)

¿Dónde ver Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026?

Perú | DirecTV, Paramount+ y DGO

México | Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX.

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO

Ecuador | DirecTV, Paramount+ y DGO

Colombia | Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y DGO

Chile | DirecTV, Paramount+ y DGO

Venezuela | DirecTV, Paramount+ y DGO

Bolivia | Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV

Paraguay | Unicanal

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026

Brasil | Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Fabinho; Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius Jr. y Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Haití | Johny Placide; Martin Expérience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé y Carlens Arcus; Jean-Ricner Bellegarde y Danley Jean Jacques; Ruben Providence, Louicius Deedson, Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Migné.

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