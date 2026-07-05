Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde ante Noruega en los 8vos de final del Mundial 2026

Revisemos todos los escenarios posibles que le esperan a Brasil de cara al partido ante Noruega por una de las llaves de los 8vos del Mundial 2026.

Brasil y Noruega ultiman detalles en la previa del partido por los octavos de final del Mundial 2026. En base a recientes análisis y argumentos que ponen al equipo sudamericano como uno de los grandes favoritos para seguir avanzando en la competición y posiblemente llegar a instancias finales, vamos a revisar los escenarios que podrían darse de acuerdo a distintos resultados en el marcador.

¿Qué pasa si Brasil vence a Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026?

Si Brasil derrota el día de hoy a Noruega en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, automáticamente inscribirá su nombre en los cuartos de final del Mundial 2026. Por más que la victoria pueda ser durante el tiempo regular de 90 minutos, los suplementarios o una posible definición por penales, los liderados técnicamente por Carlo Ancelotti se mantendrán firmes en el sueño del título.

¿Qué pasa si Brasil empata ante Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026?

Si Brasil empata frente a Noruega, ya sea por cualquier resultado de por medio, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Es decir, el partido duraría 120 minutos y en el caso de que la igualdad se mantengan luego del pitazo final del juez principal, la tanda de penales será el escenario propicio para conocer a la selección clasificada a los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Qué pasa si Brasil pierde ante Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026?

Si Brasil pierde frente a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, no habrá más qué decir y los pentacampeones le dirán adiós a la competición. Sin pena ni gloria, el equipo sudamericano quedará eliminado y no tendrá más chances de seguir soñando con una nueva estrella. Estos son los escenarios, aunque todavía faltar por ver lo más importante: el trámite del encuentro.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026?

Argentina | TyC Sports Argentina, Flow Sports, DSports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

México | ViX México

Paraguay | GEN, Trece, Unicanal

Perú | DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+

España | DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

Venezuela | DSports, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

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