Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 luego de caer 2-1 frente a Noruega en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El pentacampeón le dice adiós al torneo y con ello se esfuma la posibilidad de que Neymar Jr. pueda seguir persiguiendo su más anhelado objetivo. Justamente el referente sudamericano fue captado tras el pitazo final del encuentro y se quebró en todo el sentido de la palabra.
A pesar de haber tenido minutos durante el segundo tiempo del encuentro de hoy entre Brasil vs. Noruega, Neymar Jr. hizo lo posible por darle una mano a su selección y hasta se hizo presente en el descuento vía penal con una estupenda ejecución. No fue suficiente y cuando se concretó la eliminación del Mundial 2026 se le pudo ver con el rostro lleno de lágrimas por la situación vivida.
EL LLANTO DE NEY— DSPORTS (@DSports) July 5, 2026
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Con el apoyo de varios de sus compañeros, Neymar Jr. no tuvo mejor reacción que mostrarse sentado en el campo de juego y evidenciar el tremendo dolor que representa volver a quedar fuera de una Copa del Mundo en instancias decisivas, en esta ocasión siendo octavos de final. Teniendo 34 años, todo parece indicar que el astro brasileño no volverá a disputar un torneo de tal magnitud.
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