Neymar Jr. se va del Mundial 2026 en octavos de final luego de perder ante Noruega. Su reacción tras el pitazo final es tendencia y expuso unas muy sinceras sensaciones.

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 luego de caer 2-1 frente a Noruega en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El pentacampeón le dice adiós al torneo y con ello se esfuma la posibilidad de que Neymar Jr. pueda seguir persiguiendo su más anhelado objetivo. Justamente el referente sudamericano fue captado tras el pitazo final del encuentro y se quebró en todo el sentido de la palabra.

A pesar de haber tenido minutos durante el segundo tiempo del encuentro de hoy entre Brasil vs. Noruega, Neymar Jr. hizo lo posible por darle una mano a su selección y hasta se hizo presente en el descuento vía penal con una estupenda ejecución. No fue suficiente y cuando se concretó la eliminación del Mundial 2026 se le pudo ver con el rostro lleno de lágrimas por la situación vivida.

Con el apoyo de varios de sus compañeros, Neymar Jr. no tuvo mejor reacción que mostrarse sentado en el campo de juego y evidenciar el tremendo dolor que representa volver a quedar fuera de una Copa del Mundo en instancias decisivas, en esta ocasión siendo octavos de final. Teniendo 34 años, todo parece indicar que el astro brasileño no volverá a disputar un torneo de tal magnitud.

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