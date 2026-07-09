Con Neymar Jr. a la cabeza: los 5 cracks que Carlo Ancelotti borrará de Brasil tras fracasar en el Mundial 2026

Carlo Ancelotti se mantendrá al frente de Brasil luego del Mundial 2026. Ahora alista una reestructuración en varios aspectos y la plantilla será una de las más sufridas pensando en el futuro.

Brasil se quedó en octavos de final del Mundial 2026 luego de perder 2-1 frente a Noruega, una de las sensaciones del campeonato. El pentacampeón no pudo cumplir con las expectativas de sus hinchas y ahora se alista una reestructuración en el equipo que seguirá siendo liderado técnicamente por Carlo Ancelotti. Con miras al futuro cercano, el adiós de varios referentes es uno de los temas a tratar.

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Sabiendo que Neymar Jr. se despidió tras la derrota ante Noruega y que claramente no pudo completar un buen torneo al no llegar en condiciones óptimas en el aspecto físico, hay otros 4 referentes que poco a poco empezarán a decirle adiós a la Selección de Brasil. No manera parcial y con las evaluaciones de Carlo Ancelotti, hablamos de Marquinhos, Danilo, Alex Sandro y Casemiro.

De acuerdo a una reciente información por parte del medio brasileño ‘Estadao‘, se habla de que Carlo Ancelotti planea darle otro aire a la selección en base a la renovación de la plantilla con jugadores más jóvenes y emergentes. Al margen de la experiencia y calidad de Neymar Jr., Marquinhos, Danilo, Alex Sandro y Casemiro, la idea es intensificar el futuro con nuevas generaciones.

Los cracks que liderarán al nuevo Brasil de Carlo Ancelotti

Frente a esta revelación brindada por el portal ‘Estadao‘, podemos entender que Carlo Ancelotti realizará algunas modificaciones pensando en el próximo proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030. Con la salida de varios referentes y líderes del vestuario, ahora se espera que otros jugadores puedan tomar la posta como los nuevos cracks que sepan llevar bien el camino rumbo al tan ansiado título.

Dentro de lo futbolístico, nombres como los de Vinicius Jr. y Raphinha serán los encargados de comandar la renovación de la plantilla. Si bien no pudieron brillar en Norteamérica y fueron irregulares, sobre todo si hablamos del extremo de FC Barcelona que terminó lesionado y no jugó ante Noruega, la calidad y categoría de su juego no están en discusión y ahora más que nunca deberán demostrarlo.

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Luego, entre los jugadores a potenciar dentro de las nuevas planificaciones de Carlo Ancelotti, no hay duda alguna que Endrick y Rayan son quienes tendrán más oportunidades de destacar. Tuvieron minutos en el Mundial 2026 y ahora contarán con la responsabilidad de encarar el futuro. Es así que Brasil planea nuevos aires, lo cual sin duda alguna empezará a ilusionar a sus hinchas.

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