Lamine Yamal profundiza la grieta entre el FC Barcelona y la Selección de España

El joven futbolista arrastra una molestia desde su participación en la fecha FIFA y no podrá estar en el debut del Barça por Champions League.

Por Germán Carrara

Lamine Yamal, quien se lesionó en la fecha FIFA con la Selección de España, no podrá jugar el Barcelona vs. Newcastle.
Lamine Yamal, quien se lesionó en la fecha FIFA con la Selección de España, no podrá jugar el Barcelona vs. Newcastle.

“Nunca he hablado con él. Mi español no es muy bueno, su inglés tampoco, pero al fin y al cabo la comunicación podría ser mejor”, comentó Hansi Flick respecto a Luis De La Fuente, el pasado sábado en la previa del encuentro que el FC Barcelona debió disputar ante el Valencia por la cuarta jornada de LaLiga, partido que no pudo jugar Lamine Yamal por una molestia que le brotó durante su estancia con la Selección de España en la fecha FIFA de septiembre.

“Se fue con dolor, le dieron analgésicos y jugó igual. España tiene el mejor equipo del mundo y tiene buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste con esto”, remarcó el alemán, en la misma conferencia de prensa, dando a las claras su enfado con el entrenador del combinado nacional.

Y lejos de enfriarse la hostilidad entre el FC Barcelona y la Selección de España, este miércoles la institución culé confirmó que tampoco podrá contar con su joven estrella en el debut por la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026 frente al Newcastle este jueves 18 de septiembre en el St. James’ Park de la ciudad de Londres.

Con este escenario en el que Lamine Yamal brilla por su ausencia, Hansi Flick se tendrá que arreglar con otras alternativas para conformar el frente de ataque que buscará hacer la diferencia para sumar los primeros tres puntos en el certamen continental: Ferrán Torres, Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji y Tony Fernández.

Frenkie de Jong recibió el alta y viajará a Inglaterra

En contra posición a las novedades sobre Lamine Yamal, Frenkie de Jong sí pudo ser incluido en la lista de convocados para el partido del Barcelona vs. Newcastle por la UEFA Champions League. El mediocampista neerlandés recibió el alta médica por lo que ya está en condiciones para hacer su debut junto al resto de sus compañeros en el torneo internacional.

El camino del Barcelona en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026

Jornada 1: Jueves, 18 de septiembre de 2025: Newcastle vs. Barcelona

Jornada 2: Miércoles, 1 de octubre de 2025: Barcelona vs. Paris Saint-Germain

Jornada 3: Martes, 21 de octubre de 2025: Barcelona vs. Olympiacos

Jornada 4: Miércoles, 5 de noviembre de 2025: Club Brujas vs. Barcelona

Jornada 5: Martes, 25 de noviembre de 2025: Chelsea vs. Barcelona

Jornada 6: Martes, 9 de diciembre de 2025: Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

Jornada 7: Miércoles, 21 de enero de 2026: Slavia Praga vs. Barcelona

Jornada 8: Miércoles, 28 de enero de 2026: Barcelona vs. Copenhague

germán carrara
Germán Carrara
