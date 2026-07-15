Barcelona puso precio a su nueva oferta por Julián Alvarez

A partir del lunes volverán a enviar ofertas oficiales por Julián Alvarez. Ni mucho menos se acercan a lo que pretende Atlético de Madrid.

La trama Julián Alvarez sigue más que viva en un FC Barcelona que espera por el final de la Copa del Mundo para volver a ofertar por el delantero argentino. Es el principal apuntado por parte de la directiva de Joan Laporta e igualmente en un cuerpo técnico que, comandado por Hansi Flick, ve cómo la pieza ideal para su proyecto en esta tercera temporada. El monto del traspaso está definido en cuanto a Cataluña se refiere.

Por Mundo Deportivo sentencian que Barcelona no superará en esta segunda oferta los 100 millones de euros. Hablamos de 50 menos de lo que ofertó el Real Madrid semanas atrás en un contexto donde el Atlético de Madrid volvió a cerrar las puertas a una salida de Julián Alvarez. En caso de que este centenar de millones de euros no sean aceptados, existen otras vías para intentar convencer al equipo de Diego Pablo Simeone.

Por Barcelona no descartan incluir jugadores en la operación. Nuevamente futbolistas como Ferran Torres surgen en una ecuación donde habrá que ver qué prioriza el entrenador argentino en relación al futuro de Julián Alvarez. Tampoco se descarta incluir diferentes montos por objetivos que serían abonados al Atlético de Madrid a lo largo de los próximos años.

En la ciudad de Barcelona ya saben que Julián Alvarez quiere marcharse. Esperaban un guiño por parte del futbolista desde hace meses y lo tuvieron tras los primeros partidos de esta Copa del Mundo. El argentino dejó en claro que quiere cumplir su sueño y que este se encuentra lejos de un Atlético de Madrid donde hasta la fecha la postura es clara: o pago de cláusula o el jugador no se va.

barcelona sigue teninedo a Julián Alvarez como prioridad: GETTY

No nos olvidemos que Julián Alvarez todavía tiene 3 años de contrato en el Atlético de Madrid. También que su cláusula de rescisión llega a los 500 millones de euros. De momento no existen vías que convenzan al equipo colchonero de desprenderse de un jugador que también es pretendido en este momento por el Arsenal de la Premier League. Por Mundo Deportivo también confirman que el Paris Saint-Germain ha bajado de manera considerable su interés en el jugador.

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Julián Alvarez confirmó que pidió salir del Atlético Madrid

“Trato de ser una persona honesta y ya hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, fueron sus palabras concretas tras el encuentro de octavos de final disputado frente a Egipto. El argentino no duda de que ha llegado el momento de poner rumbo a nuevos destinos tras apenas dos temporadas en el Atlético de Madrid.

Por el conjunto colchonero esperan poder convencerle de seguir. El propio Diego Pablo Simeone ha tenido que hablar desde los Estados Unidos de Norteamérica para pedir calma a su directiva. Espera que las primeras conversaciones con Julián Alvarez a inicios de la pretemporada den sus frutos en pro de la continuidad del jugador más importante del proyecto.

Datos claves

El FC Barcelona no superará los 100 millones de euros en su segunda oferta.

no superará los en su segunda oferta. El delantero argentino Julián Álvarez confirmó públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid.

confirmó públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid exige el pago de la cláusula de rescisión de 500 millones.