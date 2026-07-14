Nestor Lorenzo no renueva y ahora ponen a un inédito candidato a ser entrenador de la Selección de Colombia tras el Mundial.

Nestor Lorenzo es la prioridad para renovación de la Selección Colombia, sin embargo aún no hay renovación y empiezan a salir nombres de otras opciones luego del Mundial. Este martes trascendió un sorpresivo nombre para la siguiente temporada.

Según cuenta El Canal del Fútbol, medio ecuatoriano, Álex Aguinaga le ha sido ofrecido el cargo de entrenador de la Selección Colombia. Sorpresivamente, la misma habría sido rechazada por el referente ecuatoriano.

Más allá de la información de la prensa del vecino país, es poco probable que le hayan ofrecido el cargo a Aguinaga. El ecuatoriano no dirige desde hace diez años, cuando dejó Liga de Quito.

Así mismo, hasta ahora además de Lorenzo, han sonado nombres de mayor jerarquía como Oliver Glasner, Zlatko Dalic, Marcelo Gallardo, todos campeones internacionales.

La idea de todas las selecciones de CONMEBOL que han cambiado a entrenador, como Ecuador y Bolivia, es tener a su cuerpo técnico definido para las fechas FIFA de septiembre y noviembre, previo al debut de Eliminatorias.

Las estadísticas de Nestor Lorenzo en la Selección de Colombia

En su ciclo al frente de la Selección Colombia de Fútbol, Néstor Lorenzo alcanzó los 52 partidos oficiales con un balance de 31 victorias, 13 empates y 8 derrotas (cerca del 70% de rendimiento).

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