¿Dónde juegan los futbolistas de Cabo Verde que empataron con España?

La Selección de España no pudo ganar contra la debutante Cabo Verde, resultado que se dimensiona aún más tomando los clubes dónde juegan.

Uno de los resultados más inesperados del Mundial 2026 seguramente fue el empate sin goles entre España y Cabo Verde. No solo por que los europeos son uno de los favoritos, si no por los modestos clubes dónde juegan los seleccionados africanos.

Ninguno de los titulares juega en alguna de las cinco grandes ligas, y muchos de hechos ni si quiera militan en primera división. El caso más sonado es Vozinha, arquero de 40 años que fue figura contra la Roja.

Los clubes dónde juegan los seleccionados de Cabo Verde

Vozinha – Chaves (segunda división de Portugal)

Steven Moreira – Columbus Crew (Estados Unidos)

Diney Borges – Al Bataeh (Emiratos Árabes Unidos)

Roberto “Pico” Lopes – Shamrock Rovers (Irlanda)

Sidny Cabral – Trabzonspor (Turquía)

Kevin Pina – Krasnodar (Rusia)

Laros Duarte – Puskás Akadémia (Hungría)

Ryan Mendes – Iğdır FK (Turquía)

Jamiro Monteiro – PEC Zwolle (Países Bajos)

Jovane Cabral – Estrela da Amadora (Portugal)

Dailon Livramento – Casa Pia (Portugal)

Días y horarios de la Jornada 2 del Grupo H del Mundial 2026

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita – 10:00 horas (CDMX)

Uruguay vs. Cabo Verde – 16:00 horas (CDMX)

España es favorita al Mundial pero terminó empatando con Cabo Verde.

En resumen

El empate 0-0 entre España y Cabo Verde se ha convertido en una de las mayores sorpresas del Mundial 2026, dado que el combinado africano logró neutralizar a uno de los máximos favoritos con una plantilla alejada de las “cinco grandes” ligas europeas.

se ha convertido en una de las mayores sorpresas del Mundial 2026, dado que el combinado africano logró neutralizar a uno de los máximos favoritos con una plantilla alejada de las “cinco grandes” ligas europeas. Vozinha , el veterano arquero de 40 años que milita en la segunda división de Portugal (Chaves), fue la gran figura del encuentro tras mantener su arco en cero ante las estrellas españolas.

, el veterano arquero de 40 años que milita en la segunda división de Portugal (Chaves), fue la gran figura del encuentro tras mantener su arco en cero ante las estrellas españolas. El éxito de Cabo Verde radica en un grupo de jugadores que compite en ligas alternativas, desde el fútbol de Irlanda (Shamrock Rovers) hasta Emiratos Árabes Unidos (Al Bataeh), demostrando que la jerarquía colectiva puede superar la diferencia de presupuesto.