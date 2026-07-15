Predicción Mundial 2026: La Cabra de Bolavip define al vencedor de Inglaterra vs. Argentina

La Cabra de Bolavip lanzó su pronóstico y se la jugó por el ganador de la llave de semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina.

La Cabra de Bolavip sigue intratable con sus predicciones en el Mundial 2026. Tras acertar una serie de pronósticos en la Copa del Mundo, el popular mamífero vuelve a ser protagonista al dar su veredicto para el esperado y electrizante choque de semifinales entre Inglaterra y Argentina.

El duelo que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta marcará el sexto enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina en la historia de las Copas del Mundo.

El último antecedente se remonta al Mundial de Corea-Japón 2002, cuando los ingleses se impusieron por 1-0 sobre la Albiceleste en la fase de grupos. Además, pese a su extensa trayectoria internacional, Lionel Messi nunca se ha enfrentado a los Three Lions en una Copa del Mundo.

Tras un arduo análisis La Cabra entregó su pronóstico y no tuvo dudas para inclinarse por la clasificación de la Albiceleste. Así, los vigentes campeones del mundo dejarían en el camino a su clásico rival y accederían al partido definitorio frente a España, programado para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.

Ahora, la incógnita es saber si la Cabra podrá mantener su racha en el que promete ser uno de los choques más electrizantes de la Copa del Mundo, con Inglaterra y Argentina buscando la final del Mundial 2026.

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Inglaterra vs. Argentina: la predicción de La Cabra de Bolavip