Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Argentina por las semifinales del Mundial 2026: canales de TV y streaming

Inglaterra y Argentina animarán un verdadero clásico del fútbol cuando se enfrenten por semifinales del Mundial 2026.

La Selección de Inglaterra y la Selección de Argentina protagonizarán este miércoles una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, dos de los grandes candidatos animarán un clásico electrizante en busca de la gran final de la Copa del Mundo.

Los ‘Three Lions’ buscarán dar un nuevo paso hacia el título frente a una Albiceleste que llega impulsada por el liderazgo de Lionel Messi. Los ingleses llegaron hasta semifinales tras dejar en el camino a RD Congo, México y Noruega, mientras que los vigentes campeones del mundo sufrieron ante Cabo Verde, Egipto y Suiza.

El vencedor de la llave entre ingleses y argentinos avanzará a la final del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford en Nueva Jersey, donde ya espera España, que este martes derrotó por 2-0 a Francia para convertirse en el primer finalista del Mundial 2026.

A qué hora juegan Inglaterra vs. Argentina

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Argentina: TV y streaming

México: TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX México.

TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX México. Argentina: Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: GEN, Unicanal y Trece.

GEN, Unicanal y Trece. España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.