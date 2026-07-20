Las reacciones de la prensa internacional a la victoria de España sobre Argentina: “Justicia absoluta”

Medios españoles y europeos no dudan del título ganado por los de Luis De La Fuente. Celebran el triunfo del estilo y hay criticas a Argentina.

España se levanta con el título de campeón del mundo bajo el brazo. Lo hace en un contexto donde la prensa nacional como internacional se rinde a un estilo de juego que se impuso durante todo el certamen de la FIFA. Los principales portales informativos de este planeta se ponen a los pies de un combinado que entienden como absoluto y justo vencedor de la definición ante Argentina.

“Superestrellas… Campeones… Bicampeones con hidalguía… El Mundo es nuestro… Baño y Gloria… Nuestra España en la cima del Mundo… España invencible… El mejor equipo del Mundo”, dictan en España con portadas históricas medios como MARCA, AS, Mundo Deportivo, Sport, El Mundo, El País, El Periódico o Superdeporte. Se señala a los dirigidos por Luis de la Fuente como justos vencedores de una final donde no hubo rival.

Los elogios a España también llegan a lo largo de toda Europa. Medios ingleses, holandeses, portugueses, italianos, alemanes y franceses no dudan en el análisis general. Se habla de una generación dorada comandada por futbolistas que incluso con menos de 20 años sobre sus piernas ya rompieron un techo histórico para la historia del país. FIFA tiene nuevo rey.

“El Mundo es Rojo… Un nuevo Mundo… Justicia… ¡Que viva España!… Gloria para La Roja… La Roja en la cima del Mundo…”, dictan ahora mismo portales de la talla de L’Equipe, Kicker, Record, A Bola, Gazzetta dello Sport o The Times. Se señala a los europeos como los justos vencedores de una definición donde Argentina ni siquiera pudo hacer un tiro entre los tres palos de Unai Simón.+

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No nos olvidemos que España tendrá esta tarde sus festejos en la capital. Desde las 18:00 h de la tarde veremos a los nuevos campeones del mundo desfilar por espacios icónicos de la capital como Cibeles o todo el Paseo de la Castellana. El planeta entero reconoce al nuevo campeón del certamen e igualmente a una generación de futbolistas que con menos de 20 años en sus piernas ya tocaron el cielo en todos los sentidos.

Duras críticas a Argentina

“Fútbol 1 – Delincuentes 0. Fue necesario tiempo extra para llegar hasta aquí, pero, por suerte, el deporte se impuso. España ganó el Mundial y todos salimos ganando. El fútbol es mejor gracias a ello. Necesitaba que España ganara esta final”, marcaban portales como The Telegraph. Lo ocurrido ante Inglaterra en las semifinales de Atlanta todavía sigue vigente en el análisis popular de los británicos.

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Señalan la falta de deportividad vista con las actitudes de Leandro Paredes y otros jugadores incluso tras el final de la contienda. Lamentan ensuciar a gran escala las formas en las cuales seguramente Lionel Andrés Messi se retiró de la Copa del Mundo de la FIFA para siempre: “Algunos jugadores argentinos perdieron la cabeza cuando los suplentes y el cuerpo técnico de España saltaron al campo para celebrar su victoria por 1-0 contra los sudamericanos”.

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