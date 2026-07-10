¿Quién es el árbitro del partido España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026?

La FIFA designó a un experimentado juez de 41 años que en 2018 protagonizó una gran polémica en la Champions League ¿Hincha del Real Madrid?

La FIFA designó al inglés Michael Oliver como árbitro principal del duelo entre la Seleccio´n de España y la Selección de Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. El experimentado juez de 41 años será el encargado de impartir justicia en uno de los encuentros más atractivos de la ronda de los ocho mejores del planeta.

Oliver ya suma tres partidos dirigidos en esta Copa del Mundo. Estuvo a cargo de los encuentros entre Países Bajos vs Suecia, y Francia vs. Noruega en la fase de grupos, además del choque de octavos de final en el que Marruecos derrotó por 3-0 a Canadá.

El historial del referee inglés con España es auspicioso para el elenco hispano. En siete encuentros dirigidos, ‘La Roja’ obtuvo cuatro victorias y tres empates, por lo que los ibéricos nunca han conocido la derrota bajo silbato de Oliver.

HOUSTON, TEXAS – JULY 04: Referee Michael Oliver separates Achraf Hakimi #2 of Morocco from Richie Laryea #22 of Canada during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Canada and Morocco at Houston Stadium on July 04, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

La gran polémica de Oliver con el Real Madrid

Pese a su prestigio internacional y a ser uno de los árbitros más reconocidos de la Premier League y la UEFA, Oliver también ha estado envuelto en algunas controversias. La más recordada ocurrió en la Champions League de 2018, cuando sancionó un polémico penal a favor del Real Madrid en el último minuto ante Juventus, una decisión que terminó clasificando al conjunto español.

Días después, se viralizó una fotografía en la Oliver aparecía con un neceser del Real Madrid, imagen que generó un intenso debate, aunque nunca se comprobó irregularidad alguna en su actuación.

Publicidad

Ahora, el árbitro inglés tendrá la misión de dirigir un duelo de máxima exigencia entre España y Bélgica, con la presión de impartir justicia en un partido que definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

En síntesis…