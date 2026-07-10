España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026, y el oráculo predictivo de la IA ya lanzó su pronóstico.

La Selección de España y la Selección de Bélgica se enfrentarán este viernes en un duelo que promete ser uno de los más intensos en los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja llega como una de las principales candidatas al título tras eliminar a Austria y Portugal, mientras que los belgas buscarán seguir sorprendiendo luego de dejar en el camino a Senegal y al anfitrión Estados Unidos.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente ha exhibido un fútbol de alto nivel durante toda la Copa del Mundo, apoyado en la posesión del balón, la intensidad para recuperar y el talento de figuras como Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Bélgica, por su parte, ha sabido competir en partidos de máxima exigencia y confía en el poderío de su generación dorada para dar el golpe a semifinales.

Pese al favoritismo de La Roja europea, en Bolavip decidimos preguntarle al oráculo predictivo de la Inteligencia Artificial que pronosticara el resultado exacto del choque entre ambas selecciones. La predicción fue tajante: “Bélgica viene con un desgaste físico importante tras una dura batalla física contra Senegal y Estados Unidos en las rondas previas, un factor que ante el asfixiante ritmo de posesión de La Roja terminará pasando factura. Me la juego con un 2-0 para España en 90 minutos”.

Las razones de la IA para el triunfo de España