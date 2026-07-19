Antes de quebrarse en conferencia de prensa, Scaloni reveló qué habló con el árbitro sobre la roja a Fernández

Conoce lo que Lionel Scaloni le reclamó al árbitro por la expulsión de Fernández en la final del Mundial 2026 antes de romper en llanto en conferencia.

¿La historia hubiera tenido otro final? Enzó Fernández fue expulsado al tercer minuto de adición del segundo tiempo y la Selección Argentina terminó perdiendo con España en la prórroga. Acto seguido, el entrenador Lionel Scaloni confesó qué hablo con el árbitro Slavko Vinčić sobre esta tarjeta roja.

A pesar de que no le pudo quitar la posesión del balón a España y tampoco llevaba ningún tiro al arco en más de 90 minutos, Argentina estaba aguantando el empate 0-0 con Emiliano ‘Dibu’ Martínez como gran figura. La prórroga estaba ahí no más y otro cuento se iba a relatar en los penales, pero apareció una expulsión.

Enzo Fernández había sido amonestado al minuto 37 del segundo tiempo por protestar. Luego, llegó tarde a la disputa de un balón con Pau Cubarsí, levantó por el aire al defensor central español y recibió una segunda tarjeta amarilla. ¿Fue justa la expulsión del volante de Argentina? ¡Lionel Scaloni habló al respecto!

Scaloni reveló qué habló con el árbitro sobre la roja a Fernández

Scaloni habló de la expulsión a Enzo Fernández. (Foto: Getty Images)

“No me acuerdo de la segunda (amonestación). Creo que la primera se la puede evitar el árbitro, pero bueno es lo que hay. Él nunca pensó que la segunda la tenía que sacar en ese momento. Eso hablaba con él con mi inglés un poco extraño. A ver, logicamente es una final del mundo, y creo que hay cosas que se podían evitar. Pero bueno, ya está. No hay reproches”, reveló el entrenador de Argentina.

Video: así se quebró Lionel Scaloni en plena conferencia de prensa

Cuando le preguntaron a Lionel Scaloni por su continuidad como entrenador en la Selección Argentina, no se contuvo y se quebró diciendo que “para seguir se necesitan de un montón de cosas. Sobre todo, volver a resetarse, a formar un grupo como este que dificilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”.

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سكالوني ينهار بالبكاء ولم يكمل المؤتمر 😢



"الوصول إلى هذا المكان ليس بالأمر السهل، وللاستمرار فيه تحتاج إلى أشياء كثيرة.



الأهم هو أن تعيد ضبط نفسك من جديد، وأن تنجح في تكوين مجموعة مثل هذه، وهو أمر من الصعب جدًا أن يتكرر." pic.twitter.com/36ciITEITl — Messi World (@M10GOAT) July 19, 2026

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