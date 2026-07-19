¿Quién es el árbitro España vs Argentina en la final del Mundial 2026?

Este es el árbitro que pitará la final del Mundial 2026 entre la Selección de España y la Selección de Argentina.

España y Argentina llegan a la final del Mundial 2026 para conocer a un nuevo campeón. Ambas selecciones buscan otro título para su palmarés y cerrar una Copa del Mundo para la historia. Ante este gran partido que se viene, la FIFA ya confirmó quién será el árbitro.

¿Quién es el árbitro de la final del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que el árbitro para el partido entre España y Argentina por la final del Mundial 2026 es el esloveno, Slavko Vincic. El central de UEFA hizo una Copa del Mundo muy buena y aunque protagonizó una gran polémica recibe el partido más importante del mundo.

En este Mundial 2026, Slavko Vincic fue el segundo árbitro en aplicar la “Ley Prestianni”, cuando en el partido por los 16avos entre la Selección de México y la Selección de Ecuador decidió expulsar a Piero Hincapié porque este se tapó la boca.

Vincic pita su cuarto partido en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Este es el cuarto partido de Vincic en el Mundial 2026 y el tercero que tendrá a un equipo CONMEBOL, puesto que, previamente arbitró los encuentros de Brasil contra Marruecos y el México vs Ecuador. Solo pitó a Argentina una vez en los mundiales y fue en la derrota contra Arabia Saudita.

Slavko Vincic no solo fue protagonista en la cancha, puesto que, en 2020 llegó a ser arrestado en un caso donde se investigaba actos de corrupción, porte ilegal de armas y más. El central fue liberado sin cargos y el caso en su contra se plantó en esa instancia.

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A qué hora empieza el España vs. Argentina

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

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