El futuro de Lionel Scaloni en Argentina luego de perder la final del Mundial 2026 contra España

Lionel Scaloni entra en los últimos meses de su contrato con la Selección de Argentina y dan detalles de su futuro luego del Mundial 2026.

Se acabó el Mundial 2026 y con esto hay las dudas de si Lionel Scaloni seguirá siendo el entrenador de la Selección de Argentina tras uno de los ciclos más exitosos de la ‘Albiceleste’. Desde la AFA ya tienen una postura clara sobre el entrenador.

Según dio a conocer BOLAVIP ya pocas semanas antes del Mundial, la AFA tiene la intención de renovar a Scaloni por cinco años más. El DT tiene contrato vigente por seis meses más.

Ya hubo charlas entre ambas partes manifestando la voluntad de la directiva de continuar con el proceso que tiene ya un Mundial ganado, dos Copa Américas y una final del Mundial más.

Se entiende que la renovación vendría con un aumento salarial, actualmente se reporta que el DT gana cerca de 2.9 millones de dólares al año, sorpresivamente menos de lo que su palmarés sugeriría.

La idea de renovación es a largo plazo, con un nuevo contrato que sería hasta cinco años más es decir, hasta el 2031. No hay rumores de otro equipo en negociaciones con el DT.

Los títulos de Lionel Scaloni como entrenador

La carrera de Lionel Scaloni como entrenador solo conoce los colores de la Albiceleste, tuvo su debut en la sub 20 y luego pasó a la mayor en el 2020, ganando dos Mundiales, dos Copa América; y el Torndeo de la Alcudia con la sub 20.

Publicidad

Lionel Scaloni, camppeón

En resumen