No se vio en TV: el único crack de España que consoló a Lionel Messi luego de la final del Mundial 2026

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina y un jugador de España fue visto abrazándolo. El video es tendencia y aquí te lo mostramos.

Argentina no pudo lograr el objetivo de campeonar en el Mundial 2026 y vieron cómo España consiguió el título de forma muy merecida por lo visto en el campo de juego del Estadio Nueva York Nueva Jersey. Ahora, una de las imágenes más sentidas y emotivas de la jornada tuvo que ver con el efusivo llanto por parte de Lionel Messi al evidenciar que se encuentra muy cerca del retiro de su selección.

UNA DE LAS IMÁGENES MÁS FUERTES QUE NOS DEJÓ LA FINAL: Leo Messi mirando el momento que España levantaba la Copa del Mundo y con los ojos llenos de lágrimas.



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Junto al hecho de no lograr el bicampeonato mundial con Argentina, vimos cómo Lionel Messi rompió en llanto cuando se acercó a la tribuna de los hinchas albicelestes que no pararon de corear su nombre. Frente a dicho panorama y cuando estaba a punto de empezar la premiación oficial por parte de la FIFA, apareció la figura de Sergio Ramos para consolar al astro rosarino.

Así es. El legendario defensor campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 estuvo presente en la cancha para entregar el trofeo y no tuvo mejor idea que abrazar a Lionel Messi en la previa de los festejos. A pesar de la rivalidad en el pasado entre FC Barcelona y Real Madrid, no olvidemos que fueron compañeros en PSG y vaya que el compañerismo se mantiene a través de los años.

Sergio Ramos fue a consolar a Messi mientras España recibía las medallas de campeones del Mundo.



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El mensaje que compartió Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

Sin dar huella de que la gran final del Mundial 2026 haya podido ser su último partido oficial con camiseta de Argentina, el día de hoy tuvimos la reacción de Lionel Messi luego de la derrota por 1-0 ante España. El ’10’ albiceleste agradeció el apoyo de los hinchas y reconoció el trabajo del equipo realizado durante los últimos años. Además, no dudó en felicitar al nuevo campeón.

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“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar entre los mejores del mundo. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato“; publicó Lionel Messi.

Fuente: @leomessi.

DATOS CLAVES

Lionel Messi rompió en llanto tras perder la final del Mundial 2026 ante España .

rompió en llanto tras perder la final del ante . Sergio Ramos consoló a Lionel Messi antes de la premiación oficial de la FIFA.

consoló a antes de la premiación oficial de la FIFA. Lionel Messi felicitó a España en un emotivo mensaje publicado en redes sociales.