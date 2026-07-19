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Mundial 2026

¿Cuál es “la Copa que le robaron al 10”? Letra del tema viral de Argentina en el Mundial 2026

Con una referencia a Maradona, los hinchas argentinos vienen viralizando una nueva canción un potente mensaje en esta Copa del Mundo.

Cuál es la 'Copa que le robaron al 10' de la canción quiero ganar la 4ta estrella
© GettyImages/ Edit BVCuál es la 'Copa que le robaron al 10' de la canción quiero ganar la 4ta estrella

En este Mundial 2026 los hinchas argentinos crearon un nuevo tema viral y que todos cantan en el mundo. En 2022 fue “Muchachos”, y ahora es “Quiero ver la cuarta estrella”. En este tema también se hace referencia a una polémica Copa que Maradona no pudo ganar.

Letra de la canción “Quiero ver la cuarta estrella”

Soy hincha de la Selección
La aliento con el corazón
Ganamos la tercera con Lionel
Queremos ser campeones otra vez

+ Seguinos en

Y treinta y dos años después
La Scaloneta va a vengar
La copa que le robaron al diez
La que no lo dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella
Brillar en la camiseta
Soy argento de la cuna
Hasta el cajón

Por Malvinas, por el Diego
Por la última de Leo
Argentina, quiero verte bicampeón

¿Cuál es “la copa que le robaron al 10”?

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La “Copa que le robaron al 10” hace referencia a aquel polémico Mundial de 1994 donde Diego Armando Maradona fue suspendido por doping positivo por efedrina, tras el partido contra Nigeria en fase de grupos. Hasta el día de hoy, se debate las condiciones de aquel doping que dejó al 10 fuera de ese torneo y provocó una rápida eliminación de Argentina en los 8vos.

Tras aquella polémica, Maradona abandonó definitivamente la Selección Argentina y poco después dijo aquella mítica frase que lo perseguiría por toda su carrera: “No me drogué, me cortaron las piernas“.

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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