¿Cuál es “la Copa que le robaron al 10”? Letra del tema viral de Argentina en el Mundial 2026

Con una referencia a Maradona, los hinchas argentinos vienen viralizando una nueva canción un potente mensaje en esta Copa del Mundo.

En este Mundial 2026 los hinchas argentinos crearon un nuevo tema viral y que todos cantan en el mundo. En 2022 fue “Muchachos”, y ahora es “Quiero ver la cuarta estrella”. En este tema también se hace referencia a una polémica Copa que Maradona no pudo ganar.

Letra de la canción “Quiero ver la cuarta estrella”

Soy hincha de la Selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y treinta y dos años después

La Scaloneta va a vengar

La copa que le robaron al diez

La que no lo dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna

Hasta el cajón

Por Malvinas, por el Diego

Por la última de Leo

Argentina, quiero verte bicampeón

¿Cuál es “la copa que le robaron al 10”?

La “Copa que le robaron al 10” hace referencia a aquel polémico Mundial de 1994 donde Diego Armando Maradona fue suspendido por doping positivo por efedrina, tras el partido contra Nigeria en fase de grupos. Hasta el día de hoy, se debate las condiciones de aquel doping que dejó al 10 fuera de ese torneo y provocó una rápida eliminación de Argentina en los 8vos.

Tras aquella polémica, Maradona abandonó definitivamente la Selección Argentina y poco después dijo aquella mítica frase que lo perseguiría por toda su carrera: “No me drogué, me cortaron las piernas“.

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