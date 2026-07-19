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Mundial 2026

¿Quién va a cantar en la final del Mundial 2026? Rumores y artistas confirmados

Esta es la lista completa de los artistas que cantarán en todo el Mundial 2026.

Los artistas que estarán en la final del Mundial 2026.
© GettyImagesLos artistas que estarán en la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 entre la Selección de Argentina y la Selección de España será una de las más importantes de la historia, por todos los artistas que estarán en el evento. Se esperan a grandes celebridades para este partido desde la ceremonia de clausura hasta el show del medio tiempo.

La FIFA prepara un evento que comenzará 1H30 antes del partido, y es que hay una importante ceremonia de clausura y también un show de medio tiempo que será el más largo en la historia del Mundial. Estos son los cantantes confirmados para este evento:

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La lista de cantantes confirmados en la final del Mundial 2026

Estos son los cantantes y artistas confirmados para toda la final de la Copa del Mundo:

  • Laura Pausini (ceremonia de clausura)
  • Tom Cruise (ceremonia de clausura)
  • IShowSpeed (ceremonia de clausura)
  • Robbie Williams (ceremonia de clausura)
  • Jennifer Hudson (ceremonia de clausura)
  • Nicole Scherzinger (ceremonia de clausura)
  • Post Malone (ceremonia de clausura)
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Artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Los artistas confirmados para el show del medio tiempo del Mundial 2026

Por otro lado, estos artistas están confirmados para el show del medio tiempo del Mundial 2026:

Ver también

Antes de la final del Mundial 2026: FIFA publica el ranking de ganadores y le da un golpe a Uruguay

  • Shakira y Burna Boy (cantan Dai Dai)
  • Madonna
  • BTS
  • Justin Bieber
  • Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con Gustavo Dadamel
  • Orquesta infantil PS22 Chorus
  • Coldplay (Chris Martin cura la obra del show)

Los artistas que cantarán los himnos en el Mundial 2026

Se interpretarán 3 himnos durante la final del Mundial 2026, el del país que recibe el encuentro (Estados Unidos) y el de los dos países finalistas, España y Argentina. Estos son los artistas que los cantarán:

  • Jennifer Hudson (Himno de Estados Unidos)
  • María Becerra (Himno de Argentina)
  • Himno de España (Artista por confirmar)

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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