¿Quién va a cantar en la final del Mundial 2026? Rumores y artistas confirmados

Esta es la lista completa de los artistas que cantarán en todo el Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 entre la Selección de Argentina y la Selección de España será una de las más importantes de la historia, por todos los artistas que estarán en el evento. Se esperan a grandes celebridades para este partido desde la ceremonia de clausura hasta el show del medio tiempo.

La FIFA prepara un evento que comenzará 1H30 antes del partido, y es que hay una importante ceremonia de clausura y también un show de medio tiempo que será el más largo en la historia del Mundial. Estos son los cantantes confirmados para este evento:

La lista de cantantes confirmados en la final del Mundial 2026

Estos son los cantantes y artistas confirmados para toda la final de la Copa del Mundo:

Laura Pausini (ceremonia de clausura)

Tom Cruise (ceremonia de clausura)

IShowSpeed (ceremonia de clausura)

Robbie Williams (ceremonia de clausura)

Jennifer Hudson (ceremonia de clausura)

Nicole Scherzinger (ceremonia de clausura)

Post Malone (ceremonia de clausura)

Artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Los artistas confirmados para el show del medio tiempo del Mundial 2026

Por otro lado, estos artistas están confirmados para el show del medio tiempo del Mundial 2026:

Shakira y Burna Boy (cantan Dai Dai)

Madonna

BTS

Justin Bieber

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con Gustavo Dadamel

con Orquesta infantil PS22 Chorus

Coldplay (Chris Martin cura la obra del show)

Los artistas que cantarán los himnos en el Mundial 2026

Se interpretarán 3 himnos durante la final del Mundial 2026, el del país que recibe el encuentro (Estados Unidos) y el de los dos países finalistas, España y Argentina. Estos son los artistas que los cantarán:

Publicidad

Jennifer Hudson (Himno de Estados Unidos)

María Becerra (Himno de Argentina)

Himno de España (Artista por confirmar)