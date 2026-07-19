¿Quién va a cantar en la final del Mundial 2026? Rumores y artistas confirmados

La final del Mundial 2026 entre la Selección de Argentina y la Selección de España será una de las más importantes de la historia, por todos los artistas que estarán en el evento. Se esperan a grandes celebridades para este partido desde la ceremonia de clausura hasta el show del medio tiempo.
La FIFA prepara un evento que comenzará 1H30 antes del partido, y es que hay una importante ceremonia de clausura y también un show de medio tiempo que será el más largo en la historia del Mundial. Estos son los cantantes confirmados para este evento:
La lista de cantantes confirmados en la final del Mundial 2026
Estos son los cantantes y artistas confirmados para toda la final de la Copa del Mundo:
- Laura Pausini (ceremonia de clausura)
- Tom Cruise (ceremonia de clausura)
- IShowSpeed (ceremonia de clausura)
- Robbie Williams (ceremonia de clausura)
- Jennifer Hudson (ceremonia de clausura)
- Nicole Scherzinger (ceremonia de clausura)
- Post Malone (ceremonia de clausura)
Artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026. (Foto: FIFA)
Los artistas confirmados para el show del medio tiempo del Mundial 2026
Por otro lado, estos artistas están confirmados para el show del medio tiempo del Mundial 2026:
Antes de la final del Mundial 2026: FIFA publica el ranking de ganadores y le da un golpe a Uruguay
- Shakira y Burna Boy (cantan Dai Dai)
- Madonna
- BTS
- Justin Bieber
- Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con Gustavo Dadamel
- Orquesta infantil PS22 Chorus
- Coldplay (Chris Martin cura la obra del show)
Los artistas que cantarán los himnos en el Mundial 2026
Se interpretarán 3 himnos durante la final del Mundial 2026, el del país que recibe el encuentro (Estados Unidos) y el de los dos países finalistas, España y Argentina. Estos son los artistas que los cantarán:
- Jennifer Hudson (Himno de Estados Unidos)
- María Becerra (Himno de Argentina)
- Himno de España (Artista por confirmar)
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