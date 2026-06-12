Rechazó a la Portugal de Cristiano Ronaldo para jugar el Mundial con Canadá

Al igual que en muchas selecciones de este Mundial 2026, la Selección de Canadá tiene a un naturalizado. Este optó por rechazar a Portugal.

Al igual que Julian Quiñones con México, la Selección de Canadá también tiene en su fila a algunos nacionalizados en este Mundial 2026. En las filas de unos anfitriones está un jugador que rechazó a la Selección de Portugal.

Stephen Eustáquio estuvo en la selección de Portugal hasta la categoría sub 21, sin embargo en el 2019 decidió defender la camiseta de la Selección de Canadá. El volante debutó en el 2020 con la mayor, rechazando la oportunidad de comprar equipo con Cristiano Ronaldo.

El jugador es canadiense, pero de padres portugueses, y decidió defender a su país natal y ya lleva varias Eliminatorias, la Concacaf Liga de Naciones entre otros torneos.

Eustáquio tuvo un breve paso por Cruz Azul de México, el resto de clubes de su carrera fueron de Portugal. Hoy juega en el Los Angeles FC de la MLS de Estados Unidos.

A nivel de clubes su mejor paso fue por el Porto dónde ganó ocho títulos locales, en México también fue campeón ganando la Supercopa local. Con Canadá defendió la camiseta de la selección sub 17.

¿Qué pasa si Canadá le gana a Bosnia y Herzegovina?

Si el conjunto canadiense consigue una victoria en su presentación, sumará tres puntos y arrancará el torneo en una posición privilegiada dentro del Grupo B. Dependiendo del resultado y la diferencia de goles del duelo entre Qatar y Suiza, incluso podría terminar la jornada como líder de la zona.

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