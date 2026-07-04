Este sábado arrancan los octavos de final del Mundial 2026 con el electrizante duelo entre Canadá y Marruecos en Houston.

La Selección de Canadá y la Selección de Marruecos serán los encargados de abrir los octavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentarán en el Houston Stadium con el objetivo de dar un paso más hacia el sueño de alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Los anfitriones llegan impulsados por una campaña que ha ido de menos a más. Tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B, Canadá superó a Sudáfrica en los dieciseisavos de final y ahora buscará seguir haciendo historia en la cita planetaria ante un rival que ha demostrado ser uno de los más competitivos del certamen.

Del otro lado estará Marruecos, una selección que volvió a confirmar su capacidad para competir frente a las grandes potencias. Los africanos terminaron segundos en el Grupo C y en la ronda anterior protagonizaron una de las mayores sorpresas del Mundial al eliminar en la tanda de penales a Países Bajos

El premio para el ganador de este electrizante cruce será un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026 y un exigente enfrentamiento en cuartos de final frente al vencedor de la llave entre Francia y Paraguay.

Canadá y Marruecos frente a frente en los octavos de final del Mundial 2026 (Getty Images).

A qué hora juegan Canadá vs. Marruecos

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 11:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas.

España: 19:00 horas.

Publicidad

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Marruecos: TV y streaming