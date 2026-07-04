La Selección de Canadá y la Selección de Marruecos serán los encargados de abrir los octavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentarán en el Houston Stadium con el objetivo de dar un paso más hacia el sueño de alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo.
Los anfitriones llegan impulsados por una campaña que ha ido de menos a más. Tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B, Canadá superó a Sudáfrica en los dieciseisavos de final y ahora buscará seguir haciendo historia en la cita planetaria ante un rival que ha demostrado ser uno de los más competitivos del certamen.
Del otro lado estará Marruecos, una selección que volvió a confirmar su capacidad para competir frente a las grandes potencias. Los africanos terminaron segundos en el Grupo C y en la ronda anterior protagonizaron una de las mayores sorpresas del Mundial al eliminar en la tanda de penales a Países Bajos
El premio para el ganador de este electrizante cruce será un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026 y un exigente enfrentamiento en cuartos de final frente al vencedor de la llave entre Francia y Paraguay.
Canadá y Marruecos frente a frente en los octavos de final del Mundial 2026 (Getty Images).
A qué hora juegan Canadá vs. Marruecos
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 11:00 horas.
- Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas.
- Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas.
- España: 19:00 horas.
Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Marruecos: TV y streaming
- México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.
- Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Perú: América TV, América TVGO DSports, DGO y Paramount+.
- Paraguay: Unicanal, GEN y El Trece
- España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.