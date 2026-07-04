Este sábado arrancan los octavos de final del Mundial 2026 con el electrizante duelo entre Canadá y Marruecos en Houston.

La Selección de Canadá afronta un duelo decisivo frente a Selección de Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026. Los anfitriones buscarán seguir haciendo historia en la Copa del Mundo, aunque el encuentro que se jugará en el Houston Stadium definirá por completo su futuro en la cita planetaria

Si Canadá consigue la victoria durante los 90 minutos reglamentarios, clasificará a los cuartos de final y enfrentará el próximo 9 de julio en Boston al ganador de la llave entre Paraguay y Francia, con un lugar en las semifinales en juego.

Canadá buscará hacer historia ante Marruecos en el Mundial 2026 (Photo by Fran Santiago/Getty Images).

En caso de que el marcador termine igualado al cabo del tiempo reglamentario, el compromiso se extenderá a una prórroga de 30 minutos. Si la igualdad persiste tras los 120 minutos de juego, el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 se definirá mediante una tanda de lanzamientos desde los lanzamientos penales.

Por el contrario, si Canadá cae derrotada, ya sea en los 90 minutos, durante el tiempo suplementario o en la definición por penales, quedará eliminada del Mundial 2026.

Más allá del resultado, el equipo canadiense habrá firmado una de las actuaciones más importantes de su historia en una Copa del Mundo. Tras superar la fase de grupos y alcanzar los octavos de final, Canadá dejará una imagen positiva tras haber consolidado el crecimiento que ha mostrado en los últimos años.

Publicidad

A qué hora juegan Canadá vs. Marruecos