Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Canadá vs. Marruecos: Sigue EN VIVO el relato minuto a minuto por los octavos de final del Mundial 2026

Sigue el relato minuto a minuto EN VIVO del primer choque de octavos de final del Mundial 2026 entre Canadá y Marruecos.

¡Canadá y Marruecos buscan el boleto a cuartos de final del Mundial 2026!
© Getty Images¡Canadá y Marruecos buscan el boleto a cuartos de final del Mundial 2026!

Todo listo para que la Selección de Canadá y la Selección de Marruecos se enfrenten en el primer cruce de los octavos de final del Mundial 2026. El Houston Stadium será escenario de uno de los enfrentamientos más parejos de la ronda de los 16 mejores, donde el objetivo es dar un paso más hacia el sueño de alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Los anfitriones llegan impulsados por una campaña que ha ido de menos a más. Tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B, Canadá superó a Sudáfrica en los dieciseisavos de final y ahora buscará seguir haciendo historia en la cita planetaria ante un rival que tras eliminar a Países Bajos ha demostrado ser uno de los más competitivos del certamen.

+ Seguinos en
Canadá vs. Marruecos, frente a frente por los octavos de final del Mundial 2026 (ChatGPT).

Canadá vs. Marruecos, frente a frente por los octavos de final del Mundial 2026 (ChatGPT).

Posibles alineaciones Canadá vs. Marruecos

  • Canadá: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; Jonathan David y Oluwaseyi.
  • Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim, El Khannouss y Saibari.
Ver también

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Relato EN VIVO Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Marruecos

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Marruecos: TV y streaming

  • México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.
  • Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
  • Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
  • Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
  • Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
  • Perú: América TV, América TVGO DSports, DGO y Paramount+.
  • Paraguay: Unicanal, GEN y El Trece
  • España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Ambientazo en Houston

Los fanáticos comienzan a llegar al Houston Stadium para la primera llave de octavos de final del Mundial 2026 (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Los fanáticos comienzan a llegar al Houston Stadium para la primera llave de octavos de final del Mundial 2026 (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Formación de Marruecos

¡Formación de Canadá!

A qué hora juegan Canadá vs. Marruecos

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 11:00 horas.
  • Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas.
  • Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas.
  • España: 19:00 horas.

¡Arrancamos la previa de Canadá vs. Marruecos!

Bienvenidos amigas y amigos de Bolavip. Arrancamos la previa del primer choque de octavos de final entre  Canadá y Marruecos. Los norteamericanos y africanos se ven las caras en el NRG Stadium de Houston. El vencedor de la llave avanzará a cuartos de final y se enfrentará al vencedor entre Paraguay y Francia.

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones