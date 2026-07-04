Sigue el relato minuto a minuto EN VIVO del primer choque de octavos de final del Mundial 2026 entre Canadá y Marruecos.

Todo listo para que la Selección de Canadá y la Selección de Marruecos se enfrenten en el primer cruce de los octavos de final del Mundial 2026. El Houston Stadium será escenario de uno de los enfrentamientos más parejos de la ronda de los 16 mejores, donde el objetivo es dar un paso más hacia el sueño de alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Los anfitriones llegan impulsados por una campaña que ha ido de menos a más. Tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B, Canadá superó a Sudáfrica en los dieciseisavos de final y ahora buscará seguir haciendo historia en la cita planetaria ante un rival que tras eliminar a Países Bajos ha demostrado ser uno de los más competitivos del certamen.

Canadá vs. Marruecos, frente a frente por los octavos de final del Mundial 2026 (ChatGPT).

Posibles alineaciones Canadá vs. Marruecos

Canadá: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; Jonathan David y Oluwaseyi.

Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; Jonathan David y Oluwaseyi. Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim, El Khannouss y Saibari.

Relato EN VIVO Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026