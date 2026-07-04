La Selección de Canadá y la Selección de Marruecos serán los encargados de abrir los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo que promete emociones de principio a fin. Ambas selecciones se enfrentarán en el Houston Stadium con el objetivo de avanzar a la ronda de los ocho mejores.
Los anfitriones llegan en un gran momento tras finalizar segundos en el Grupo B y eliminar con autoridad a Sudáfrica en los dieciseisavos de final. Del otro lado estará Marruecos, una selección que volvió a demostrar que no le teme a las grandes potencias. Los africanos finalizaron segundos en el Grupo C y en la ronda anterior dejaron en el camino a Países Bajos en una dramática definición por penales.
Sobre el papel, el enfrentamiento luce como uno de los más parejos de los octavos de final. Y es precisamente por ese equilibrio, que en Bolavip decidimos consultar al oráculo predictivo de la inteligencia artificial para que se la jugara con un resultado exacto. El pronóstico fue contundente: “Me la juego completamente… Canadá 1-1 Marruecos (Marruecos avanza en la prórroga o penales)”.
La IA determinó que Marruecos eliminará a Canadá en los octavos de final del Mundial 2026 (Getty Images).
Las razones de la IA para la clasificación de Marruecos
Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online
- Golpe por golpe en los 90 minutos: Canadá saldrá con la intensidad física y la velocidad por las bandas de Alphonso Davies y Tajon Buchanan, logrando vulnerar el cerrojo marroquí en la primera mitad mediante Jonathan David. Sin embargo, Marruecos no se va a desesperar; con la jerarquía de Achraf Hakimi y el gran momento de Ismael Saibari, encontrarán el empate en el segundo tiempo castigando en una transición limpia.
- El peso de la historia y el desgaste: Canadá ha hecho un desgaste colosal para llegar hasta aquí, pero Marruecos tiene un máster en jugar prórrogas y partidos de máxima tensión (ya lo demostró en Qatar y repitió la dosis ante los neerlandeses).
- La definición: En el tiempo extra o desde el punto penal, la experiencia de los Leones del Atlas en estas instancias decisivas y la frialdad de su guardameta volverán a inclinar la balanza a su favor.