Canadá y Marruecos se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026, y el oráculo predictivo de la IA lanzó su pronóstico.

La Selección de Canadá y la Selección de Marruecos serán los encargados de abrir los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo que promete emociones de principio a fin. Ambas selecciones se enfrentarán en el Houston Stadium con el objetivo de avanzar a la ronda de los ocho mejores.

Los anfitriones llegan en un gran momento tras finalizar segundos en el Grupo B y eliminar con autoridad a Sudáfrica en los dieciseisavos de final. Del otro lado estará Marruecos, una selección que volvió a demostrar que no le teme a las grandes potencias. Los africanos finalizaron segundos en el Grupo C y en la ronda anterior dejaron en el camino a Países Bajos en una dramática definición por penales.

Sobre el papel, el enfrentamiento luce como uno de los más parejos de los octavos de final. Y es precisamente por ese equilibrio, que en Bolavip decidimos consultar al oráculo predictivo de la inteligencia artificial para que se la jugara con un resultado exacto. El pronóstico fue contundente: “Me la juego completamente… Canadá 1-1 Marruecos (Marruecos avanza en la prórroga o penales)”.

La IA determinó que Marruecos eliminará a Canadá en los octavos de final del Mundial 2026 (Getty Images).

Las razones de la IA para la clasificación de Marruecos