¿Cómo están Kylian Mbappé, Lionel Messi y Harry Kane en la tabla de goleadores históricos de los mundiales?

Así está la tabla de los goleadores históricos de los mundiales en esta edición de 2026.

Este Mundial 2026 está que arde con los goleadores, ya en el torneo se rompió el récord histórico de Miroslav Klose y ahora mismo Messi y Mbappé se pelean es histórico lugar con un Harry Kane que también se enganchó a la lucha en esta edición.

¿Cómo está la tabla de los goleadores históricos del Mundial 2026?

Así están los 3 mejores delanteros de este Mundial 2026, Messi, Mbappé y Kane, en la tabla de los goleadores históricos de la Copa del Mundo:

Lionel Messi – 21 goles Kylian Mbappé – 20 goles Miroslav Klose – 16 goles Ronaldo – 15 goles Gerd Müller – 14 goles Harry Kane – 14 goles Just Fontaine – 13 goles Pelé – 12 goles

Mbappé ya se aseguró jugar 2 partidos más en este Mundial, con lo cual, el francés aún podría estirar su línea goleadora y pasar a Messi. Por otro lado, el 10 argentino todavía tiene que jugar su partido de cuartos de final al igual que Karry Kane.

Mbappé le hizo gol a Marruecos en los 4tos del Mundial. (Foto: GettyImages)

La tabla de goleadores del Mundial 2026

La pelea por la “bota de oro” en el Mundial 2026 también está al rojo vivo con estos jugadores:

Kylian Mbappé – 8 goles Lionel Messi – 8 goles Erling Haaland – 7 goles Harry Kane – 6 goles Ousmane Dembélé – 5 goles

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En síntesis: