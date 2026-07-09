Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

¿Cómo están Kylian Mbappé, Lionel Messi y Harry Kane en la tabla de goleadores históricos de los mundiales?

Así está la tabla de los goleadores históricos de los mundiales en esta edición de 2026.

La tabla de goleadores históricos del Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVLa tabla de goleadores históricos del Mundial 2026

Este Mundial 2026 está que arde con los goleadores, ya en el torneo se rompió el récord histórico de Miroslav Klose y ahora mismo Messi y Mbappé se pelean es histórico lugar con un Harry Kane que también se enganchó a la lucha en esta edición.

¿Cómo está la tabla de los goleadores históricos del Mundial 2026?

Así están los 3 mejores delanteros de este Mundial 2026, Messi, Mbappé y Kane, en la tabla de los goleadores históricos de la Copa del Mundo:

+ Seguinos en
  1. Lionel Messi – 21 goles
  2. Kylian Mbappé – 20 goles
  3. Miroslav Klose – 16 goles
  4. Ronaldo – 15 goles
  5. Gerd Müller – 14 goles
  6. Harry Kane – 14 goles
  7. Just Fontaine – 13 goles
  8. Pelé – 12 goles

Mbappé ya se aseguró jugar 2 partidos más en este Mundial, con lo cual, el francés aún podría estirar su línea goleadora y pasar a Messi. Por otro lado, el 10 argentino todavía tiene que jugar su partido de cuartos de final al igual que Karry Kane.

Mbappé le hizo gol a Marruecos en los 4tos del Mundial. (Foto: GettyImages)

Mbappé le hizo gol a Marruecos en los 4tos del Mundial. (Foto: GettyImages)

La tabla de goleadores del Mundial 2026

Ver también

La preocupante imagen de Mbappé después de que Francia venciera a Marruecos

La pelea por la “bota de oro” en el Mundial 2026 también está al rojo vivo con estos jugadores:

  1. Kylian Mbappé – 8 goles
  2. Lionel Messi – 8 goles
  3. Erling Haaland – 7 goles
  4. Harry Kane – 6 goles
  5. Ousmane Dembélé – 5 goles

Encuesta

¿Quién será el máximo goleador de la historia de los mundiales?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Lionel Messi lidera la tabla de goleadores históricos de los Mundiales con 21 anotaciones.
  • El delantero Kylian Mbappé registra 20 goles en el historial de la Copa del Mundo.
  • Los futbolistas Lionel Messi y Kylian Mbappé empatan con 8 goles en el Mundial 2026.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones