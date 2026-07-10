Diego Arias dejó Atlético Nacional y ya tiene nuevo equipo en Liga BetPlay

Diego Arias dejó de ser entrenador de Atlético Nacional pero otro equipo colombiano confiará en el entrenador para este 2026.

Tras un semestre lleno de críticas y una derrota en la final de la Liga BetPlay, Atlético Nacional decidió no renovar a Diego Arias, sin embargo rápidamente encontró nuevo equipo. El DT colombiano se quedaría en la liga local entrenando a sorpresivo equipo.

Diego Arias sería el siguiente entrenador del Fortaleza de Bogotá para el segundo semestre del torneo local. El club tenía que buscar DT tras la salida de Sebastián Oliveros rumbo a Deportes Tolima.

Arias tendrá así su segunda experiencia como entrenador tras un interinato en el 2023 en el cuadro ‘Verdolaga’ y luego dos años más ya como técnico fijo en el mismo equipo.

Arias se coronó campeón de la Copa Colombia 2025 con Atlético Nacional y estuvo cerca de ganar también una liga local, sin embargo en tema de rendimiento el club nunca destacó.

Como jugador, Diego Arias sin duda tendrá fija la etiqueta de ídolo, con ocho títulos ganados a nivel local y dos a nivel internacional, entre ellos la Copa Libertadores de América.

Los otros jugadores que negocian su continuidad en Atlético Nacional

Harlem Castillo, Alfredo Morelos, Kilian Toscano y Joan Castro, son los otros futbolistas que están en negociaciones para continuar o salir del equipo de Medellín.

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Diego Arias fue jugador de Atl. Nacional hasta hace pocas temporadas.

En resumen