Diego Arias dejó Atlético Nacional y ya tiene nuevo equipo en Liga BetPlay

Tras un semestre lleno de críticas y una derrota en la final de la Liga BetPlay, Atlético Nacional decidió no renovar a Diego Arias, sin embargo rápidamente encontró nuevo equipo. El DT colombiano se quedaría en la liga local entrenando a sorpresivo equipo.
Diego Arias sería el siguiente entrenador del Fortaleza de Bogotá para el segundo semestre del torneo local. El club tenía que buscar DT tras la salida de Sebastián Oliveros rumbo a Deportes Tolima.
Arias tendrá así su segunda experiencia como entrenador tras un interinato en el 2023 en el cuadro ‘Verdolaga’ y luego dos años más ya como técnico fijo en el mismo equipo.
Arias se coronó campeón de la Copa Colombia 2025 con Atlético Nacional y estuvo cerca de ganar también una liga local, sin embargo en tema de rendimiento el club nunca destacó.
Como jugador, Diego Arias sin duda tendrá fija la etiqueta de ídolo, con ocho títulos ganados a nivel local y dos a nivel internacional, entre ellos la Copa Libertadores de América.
Los otros jugadores que negocian su continuidad en Atlético Nacional
Harlem Castillo, Alfredo Morelos, Kilian Toscano y Joan Castro, son los otros futbolistas que están en negociaciones para continuar o salir del equipo de Medellín.
Diego Arias fue jugador de Atl. Nacional hasta hace pocas temporadas.
En resumen
- El profesional Diego Arias dejó de formar parte de Atlético Nacional para emprender un nuevo e importante reto en su carrera dentro del fútbol colombiano.
- Tras cerrar su ciclo con el conjunto verdolaga, se confirmó que Arias ya tiene un nuevo equipo en la Liga BetPlay para afrontar la competencia oficial de este 2026.
- Este rápido movimiento dentro de los cuerpos técnicos del balompié nacional sacude el mercado local y despierta una gran expectativa entre los aficionados de su nuevo destino.