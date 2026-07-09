Pese a la alegría del triunfo ante Marruecos, Didier Deschamps no se guardó nada y reveló la charla que tuvo con uno de los árbitros durante el penal a favor de Francia.

Francia logró imponerse 2-0 ante Marruecos sin sufrir mayores complicaciones, aunque cuando el marcador estaba igualado se dio una jugada bastante llamativa que tuvo como protagonista a Kylian Mbappé. Al minuto 28 del encuentro fue el capitán galo quien erró su penal y los reclamos no se hicieron esperar por la demora del árbitro en la revisión del VAR. El mismo entrenador también habló.

¡¡¡BONO LE ADIVINÓ EL LADO Y LE ATAJÓ EL PENAL A MBAPPÉ!!! ¡¡TODO SIGUE 0-0 ENTRE FRANCIA Y MARRUECOS!!



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Así como luego de la ejecución vimos a Kylian Mbappé reclamándole al juez principal Facundo Tello por la decisión del VAR, luego del partido tuvimos la palabra de Didier Deschamps para conocer más a detalle cuál fue su reacción en el momento. El estratega de Francia contó que tuvo una conversación con el cuarto árbitro para entender lo que estaba pasando y sorprendió con el relato.

“Sí, le pregunté al cuarto árbitro y yo le planteé: ‘El problema es que primero confirma la decisión y después vuelve a pedir otra revisión más. Bueno, que espere que lo tenga que esperar y que haga las cosas como corresponden en lugar de estar yendo y viniendo’. Pero bueno, ya está. Es así, de todas formas no se puede volver el tiempo atrás“; declaró Didier Deschamps post partido.

¿LA RAZÓN DEL PENAL FALLADO POR MBAPPÉ?



Atención a la queja de Didier Deschamps con el cuarto árbitro por la demora en el penal que Bono le atajó a Kylian.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/bcQ0Nqf1hY — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Kylian Mbappé reaccionó y no se quedó con el penal fallado ante Marruecos

Si bien Kylian Mbappé perdió la oportunidad de abrir el marcador durante el primer tiempo entre Francia vs. Marruecos, lo cierto es que no se quedó en el penal fallado y a los 60′ volvió a aparecer. Ahora sí armó una gran acción y pudo rematar para concretar el 1-0 del encuentro, con lo cual evidenció que las intenciones de los galos seguían firmes rumbo a la victoria y así lo lograron.

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Finalmente, a pesar de haber salido algo sentido del partido por una molestia física que luego no llegaría a más ya que lo vimos celebrando y saltando en la cancha tras el pitazo final, Kylian Mbappé fue escogido como el mejor jugador gracias al buen rendimiento en el Estadio Boston. Ahora, el capitán francés se alista para las semifinales del Mundial 2026 y el rival será España o Bélgica.

¡¡PERO POR FAVOR, KIKI!! ¡TREMENDO GOLAZO DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. MARRUECOS!



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DATOS CLAVES

El capitán Kylian Mbappé falló un penal en el minuto 28 del partido.

falló un penal en el minuto 28 del partido. El delantero Kylian Mbappé anotó el primer gol de Francia en el minuto 60.

anotó el primer gol de en el minuto 60. El árbitro argentino Facundo Tello recibió los reclamos franceses por la demora del VAR.