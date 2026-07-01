¿Se le pasó la mano? La viral burla de Miguel ‘Piojo’ Herrera contra Ecuador, tras ser eliminados

El popular DT mexicano dejó una durísima burla contra la Selección de Ecuador después de un duro Mundial.

La Selección de Ecuador cayó contra México en el Mundial 2026 y desde entonces las burlas no se han detenido contra ‘La Tri’. El equipo nacional tuvo un muy mal partido y eso lo llevó a ser eliminado. En un encuentro que se demoró más de 1 hora en comenzar.

Ese retraso fue provocado por una lluvia, pero tras la victoria de México, el ‘Piojo’ Herrera aprovechó para burlarse de la Selección de Ecuador. ‘La Tri’ estuvo muy lejos de mostrar esa imagen de un equipo que podía dar la sorpresa en el torneo y ser una revelación.

“Si no dicen los ecuatorianos que mandamos a poner lluvia, para retrasar el partido“, fueron las palabras de Herrera, a lo que otro periodista le respondió: “Les gusta quejarse de todo”. Haciendo referencia de lo caliente que fue la previa del partido.

Desde la Selección de Ecuador se quejaron en la previa porque los aficionados mexicanos acudieron al hotel donde concentraba el equipo nacional a altas horas de la noche. Eso y otros temas hicieron que el partido sea muy caliente para los hinchas.

PIOJO HERRERA SE BURLA DE ECUADOR 🔥😱❌



El ex jugador mexicano, Miguel Herrera, se BURLÓ DE ECUADOR en PLENA TRANSMISIÓN avalada por @FIFAWorldCup 👎@MiguelHerreraDT dijo que perdió #Ecuador por culpa de la lluvia 🌧️



REPROCHABLE ACTITUD#MundialEcuagol2026 pic.twitter.com/EGrSmE2hS1 — Ecuagol (@ECUAGOL) July 1, 2026

La rivalidad de México y Ecuador escribió otro capítulo en medio de las grandes polémicas de los últimos años. No obstante, lo importante que era lo que pase en el partido, donde los ‘Aztecas’ fueron absolutamente superiores y ganaron una llave más.

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La crisis en Ecuador tras ser eliminados del Mundial 2026

Después de ser eliminados del Mundial 2026, jugadores como Hernán Galíndez y Enner Valencia anunciaron su adiós a ‘La Tri’, Beccacece terminó su trabajo en Ecuador, y referentes como Moisés Caicedo y Piero Hincapié perdieron el apoyo de los hinchas.

Los millones que ganó Ecuador en el Mundial 2026

De momento, la Selección de Ecuador se llevó un premio económico superior a los 20 millones de dólares. Este premio se contempla por clasificar a la Copa del Mundo y llegar hasta los 16avos.

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En síntesis:

Miguel ‘Piojo’ Herrera se burló de Ecuador ironizando sobre el retraso del partido por la lluvia.

se burló de Ecuador ironizando sobre el retraso del partido por la lluvia. La previa tuvo tensión por quejas ecuatorianas debido a ruidos de hinchas mexicanos en su hotel.

Tras la eliminación, los históricos Hernán Galíndez y Enner Valencia anunciaron su retiro de la selección.