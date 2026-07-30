Urgente: la FEF ya contactó a este técnico para que llegue a la Selección de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya contactó a este DT para que llegue a 'La Tri' y es una sorpresa para los hinchas.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sorprendió a todos y ya se movió por uno de los nombres que más ilusiona a la hinchada en las últimas horas. La Selección de Ecuador no tiene DT tras la salida de Beccacece, pero la intención es que esto cambie pronto.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, la FEF ya se puso en contacto con Roberto Martínez. El ex DT de Portugal quedó libre tras el Mundial 2026 y es una de las carpetas que más gustan en la FEF, por su gran trayectoria en Europa, aunque no ha ganado nada grande aún.

La FEF le habría consultado la disponibilidad al entrenador y también se le habría acercado el proyecto de la Selección de Ecuador para los siguientes años. La respuesta del entrenador aún está por verse, pero también hay otras carpetas que se analizan.

La intención de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sería ya contratar a un entrenador en las siguientes semanas para que este llegue al país a mediados de agosto y comience la preparación para los partidos amistosos que jugar Ecuador en el mes de septiembre.

Roberto Martínez ya habría sido contactado por Ecuador. (Foto: GettyImages)

Martínez es un perfil que ilusiona a los aficionados de la Selección de Ecuador porque es un entrenador de gran recorrido y que ha ganado la Nations League hace poco. Destacó por su gran trabajo con Bélgica en el Mundial de 2018, donde quedó tercero.

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Todos los nombres que suenan para la Selección de Ecuador

En este momento, para llegar a la Selección de Ecuador suenan diferentes entrenadores, algunos cerca de FEF, y otros que desde la misma directiva se ha venido descartando. Estos son algunos de los prospectos que gustan:

Marcelo Gallardo

Miguel Ángel Ramírez

Robert Moreno

Roberto Martínez

Luis Zubeldía

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En síntesis:

FEF contactó a Roberto Martínez para asumir la dirección técnica de la Selección de Ecuador.

para asumir la dirección técnica de la Selección de Ecuador. Agosto de 2026: es el mes proyectado por la FEF para vincular al nuevo DT.

es el mes proyectado por la FEF para vincular al nuevo DT. Roberto Martínez quedó libre de la selección de Portugal tras el Mundial 2026.