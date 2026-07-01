Después de ser eliminados en el Mundial 2026: el feo gesto de los jugadores de la Selección de Ecuador

Los jugadores de Ecuador y un feísimo gesto después de que los eliminaron en el Mundial 2026.

Ningún jugador de la Selección de Ecuador terminó el Mundial 2026 con una evaluación positiva. Las críticas han llegado a los futbolistas ecuatorianos, pero después de caer eliminados en esta Copa del Mundo, también dejaron un sorprendente gesto.

Mientras la prensa estaba en el estadio esperando a que los capitanes den las primeras impresiones de esta eliminación y “den la cara”, esto no pasó. Tras una larga charla de más de 1 hora en el vestuario, los primeros jugadores que hablaron fueron Gonzalo Valle y Jordy Caicedo.

No deja de ser impactante esta decisión de los jugadores que hablen de manera oficial, porque Valle no tuvo minutos en el Mundial 2026 y Jordy Caicedo apenas y jugó en esta Copa del Mundo. Por lo cual, se esperaba que sean los referentes los de que hablen, pero no pasó.

Después William Pacho salió a dar declaraciones, pero la primera decisión de todo el vestuario fue que Valle y Jordy Caicedo sean la cara de la derrota. Un gesto más de los muchos polémicos que tuvo el grupo de jugadores en la Copa del Mundo.

🚬| A pesar de no tener minutos y ser el segundo arquero, Gonzalo Valle pidió disculpas al Ecuador. |



Increíble que Valle tenga más agallas que los capitanes o los “generación dorada”.



Bien por mi 🍺. #LDU / #VamosLIGA pic.twitter.com/8lMPNb7LWD — The Corsario 🏴‍☠️ (@TheMisterSB21) July 1, 2026

Ahora la Selección de Ecuador tendrá un “descanso” por los próximos dos meses, puesto que, después en septiembre habrá una nueva fecha FIFA y el equipo se tendrá que volver a reunir. Seguramente con un nuevo técnico, tras el despido de Sebastián Beccacece.

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Los jugadores más criticados de Ecuador

En este Mundial 2026, son varios los jugadores ecuatorianos que se van muy criticados. Los principales nombres son jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Enner Valencia. Capitanes de ‘La Tri’ que estuvieron lejos de las expectativas esperadas.

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En síntesis: