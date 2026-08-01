¡Bombazo! Ponen a Ramón Díaz como una opción para la Selección de Ecuador

Uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol argentino podría llegar a la Selección de Ecuador.

Este sábado 1 de agosto de 2026 se reveló que Ramón Díaz, histórico entrenador argentino y campeón de Copa Libertadores, entró en el radar de la Selección de Ecuador. El DT argentino es parte de las opciones que está manejando la FEF, pero con un aspecto muy diferente.

Resulta que Ramón Díaz fue el que se ofreció a la Selección de Ecuador, de acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER. El DT argentino está sin equipo y no vería con malos ojos vincularse a un proyecto a largo plazo con ‘La Tri’ en los siguientes años.

Ramón Díaz es uno de los entrenadores más reconocidos en el fútbol sudamericano, y aunque los últimos años no han sido los mejores en su carrera, no deja de ser un entrenador muy importante en la lista de nombres que maneja la Selección.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol se sigue moviendo en buscar a un nuevo entrenador y se espera que se concrete el “fichaje” en las siguientes semanas. La idea es contar con el nuevo estratega para finales del mes de agosto pensando en los amistosos de septiembre.

Ramón Díaz no dirige desde 2025 a Internacional. (Foto: GettyImages)

Ramón Díaz no tiene un nuevo equipo desde noviembre de 2025, cuando terminó su paso por Internacional de Porto Alegre. En los últimos años viene trabajando en Brasil, pero los grandes resultados de títulos le fueron esquivos con algunos equipos.

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Todos los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

Para la Selección de Ecuador vienen sonando todo tipo de entrenadores, algunos muy experimentados y otros de gran cártel en Europa y en la actualidad. Varios nombres que son relacionados a ‘La Tri’ son:

Robert Moreno

Roberto Martínez

Marcelo Gallardo

Miguel Ángel Ramírez

Ramón Díaz

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En síntesis:

Ramón Díaz se ofreció a la FEF para dirigir a la Selección de Ecuador .

se ofreció a la FEF para dirigir a la . Fin de agosto de 2026 es la fecha límite para contratar al nuevo DT.

es la fecha límite para contratar al nuevo DT. Noviembre de 2025 fue la última vez que Ramón Díaz dirigió tras salir de Internacional.