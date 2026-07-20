¿Se retira? El emotivo mensaje de Lionel Messi luego de perder la final del Mundial 2026

Lionel Messi rompió el silencio horas después de no conseguir el título mundial con Argentina. A continuación, descubre qué dijo exactamente y si es que habló del retiro de su selección.

Pasaron algunos horas importantes desde que Argentina perdió la final del Mundial 2026 a manos de España. Si bien ya conocimos las reacciones de los jugadores albicelestes en la cancha y luego del mismo encuentro disputado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, se esperaba con ansias algún mensaje de Lionel Messi ya que el día de ayer se le vio bastante afectado por la derrota.

LAS LÁGRIMAS DE LA LEYENDA ABSOLUTA



Lionel Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ddt5HlEHme — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Lionel Messi esperó un tiempo prudente para aparecer y dedicar una emotiva publicación tras perder la final del Mundial 2026. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar entre los mejores del mundo”.

En esta misma línea, el ’10’ y capitán de Argentina agradeció las muestras de apoyo. Eso sí, no habló de un retiro de su selección. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato“.

Fuente: @leomessi

¿Realmente es posible que Lionel Messi se retire de la Selección Argentina?

Si bien Lionel Messi no mencionó en ningún momento en su más reciente mensaje la posibilidad de que realmente pueda retirarse de la Selección Argentina luego de perder la final del Mundial 2026 ante España, existen algunos rumores que indican el escenario de que efectivamente haya disputado su último torneo grande junto al equipo en donde viene de ser tan feliz.

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Con 39 años de edad, todavía queda esperar por un anuncio oficial al respecto. Por lo pronto, la próxima fecha FIFA del mes de septiembre será clave para ver si es que Lionel Messi integra o no la lista de convocados de una Argentina que seguramente buscará renovar el plantel y encarar el futuro cercano con más piezas de recambio en juventud, así que la incertidumbre es parte del asunto.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en redes sociales tras perder la final del Mundial 2026 .

publicó un emotivo mensaje en redes sociales tras perder la final del . El capitán Lionel Messi felicitó a la Selección de España por obtener el campeonato.

felicitó a la por obtener el campeonato. El atacante Lionel Messi no confirmó su retiro oficial de la Selección de Argentina.