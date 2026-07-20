Revelan la primera decisión de la FIFA con Argentina, tras el escándalo en la Final del Mundial 2026

La FIFA tomó esta decisión con Argentina, después de la final y la actitud de varios jugadores en la celebración de España.

Después de que España ganó el Mundial 2026, varias imágenes sorprendieron a los hinchas, puesto que, se vio a algunos jugadores como Leandro Paredes y Nahuel Molina en peleas con jugadores españoles. Esto causó ya una primera decisión de la FIFA.

De acuerdo a la revelación de Sky Sports, la FIFA se prepara para investigar el comportamiento de Argentina tras el pitazo final en el encuentro ante España. El máximo organismo del fútbol mundial podría imponer diferentes sanciones al equipo ‘Albiceleste’.

La FIFA tomó esta decisión tras imágenes muy intensas en la celebración de los jugadores de España. Futbolistas como Leandro Paredes se mostraron muy molestos con los jugadores españoles. El capitán de Boca Juniors se peleó con Eric García primero y luego con Gavi.

Las sanciones que pueda aplicar la FIFA, en caso de que así se consideren, se revelarían en los siguientes días. Desde España también se quejaron por esta actitud y por lo conflictivo que llegó a ser el final del partido.

SE ENOJÓ LEANDRO: Paredes golpeó a Éric García y a Gavi mientras festejaban muy cerca de él.



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La FIFA estuvo en el ojo de todas las críticas en este Mundial, por diferentes acciones a lo largo del torneo que encendieron la polémica con diferentes selecciones. Argentina se quedó a recibir su medalla de subcampeón aunque no vieron la celebración de España.

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El ranking de los máximos ganadores del Mundial 2026

Tras la victoria de España y sumar su segunda estrella, así quedó el top de los campeones del mundo:

Brasil (5 títulos) Alemania (4 títulos) Italia (4 títulos) Argentina (3 títulos) Francia (2 títulos) Uruguay (2 títulos) España (2 títulos) Inglaterra (1 título)

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En síntesis:

La FIFA investigará el comportamiento de los jugadores de Argentina tras la final.

investigará el comportamiento de los jugadores de Argentina tras la final. El futbolista Leandro Paredes protagonizó peleas con los españoles Eric García y Gavi.

protagonizó peleas con los españoles Eric García y Gavi. Las posibles sanciones del organismo de fútbol se revelarán en los siguientes días.