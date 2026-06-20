Sebastián Beccacece rompe el silencio tras el durísimo empate entre Ecuador y Curazao en el Mundial

En medio de la ola de críticas, Sebastián Beccacece tuvo una primera reacción luego de que Ecuador empatara contra Curazao.

La Selección de Ecuador, con mucha sorpresa, empató contra Curazao y está virtualmente eliminado del Mundial 2026 y en el centro de las críticas está Sebastián Beccacece. El DT argentino tuvo una contundente primera reacción luego del 0-0.

“Tenemos una vida más, tenemos una vida más y lo vamos a buscar. Cabeza arriba”, dijo Sebastián Beccacece en el centro del campo luego del empate sin goles contra la modesta selección del Caribe.

Ya en rueda de prensa repitió que buscarán ganar contra Alemania: “Lo buscaremos, yo como líder del grupo soy el responsable. No tengo que reprocharles nada mientras los vea generando, atacando y entregándose. Esto no terminó”.

“A la gente, comprendo la incomodidad y enojo hacia mi persona, pero mientras sigamos vivos lo seguiremos intentando hasta el final”, dijo sobre la hinchada y su sentir.

Sobre su continuidad, Beccacece no dio una respuesta contundente sobre si se queda a o se va, tiene contrato hasta la próxima semana pero dejó claro: “Sé que no me he ganado el cariño de la gente”.

Ahora la Selección de Ecuador debe ganar contra Alemania para seguir con chances de clasificar como mejor tercero, aunque ahora dependerá de otros resultados y del gol diferencia.

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Pese al optimismo que intento transmitir en la cancha, la decepción de los jugadores de la Selección de Ecuador se notó y los hinchas se fueron contra Beccacece con todo.

"TENEMOS UNA VIDA MÁS, CABEZA ARRIBA" 💬



El aliento de Sebastián Beccacece para los futbolistas de Ecuador tras el empate frente a Curazao.



A la Tri se le viene Alemania. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ksfH7PHn3x — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana) y cierra contra Alemania el jueves 25 a las 15h00.

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