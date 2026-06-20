Ecuador ganó a Curazao pero los hinchas piden que saquen a este jugador: "Ni un minuto más"

La Selección de Ecuador ganó a Curazao pero los hinchas piden que uno de sus jugadores no tenga minutos contra Alemania

La Selección de Ecuador sufrió más de la cuenta y no pasó del empate contra Curazao en el Mundial 2026, hubo elementos que estuvieron muy por debajo del rendimiento esperado. Los hinchas piden que un par de futbolistas sean reemplazados contra Alemania e incluso que no sean convocados más a la Selección.

Enner Valencia otra vez fue el más apuntado por los hinchas, tuvo cerca de tres claras antes de la pausa de hidratación y no concretó ninguna. La más clara, el pase de Moisés Caicedo que lo dejó frente al arquero.

Jordy Alcívar fue otro de los apuntados, su inclusión fue una de las sorpresas del once y en varias ocasiones la delantera de Curazao lo encontró mal parado en las contras.

Enner Valencia erró varios goles sobre el inicio del primer tiempo.

¡¡¡TREMENDO PASE DE MOI CAICEDO Y VALENCIA NO PUDO VENCER AL ARQUERO PARA ABRIR EL PARTIDO!!!



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El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana) y cierra contra Alemania el jueves 25 a las 15h00.