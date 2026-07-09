Beccacece lo quiso y ahora sería nuevo refuerzo de Barcelona luego del Mundial

Barcelona buscaría a un jugador que antes del Mundial estuvo en planes de Sebastián Beccacece para la Selección de Ecuador.

Barcelona SC ya trabaja en el armado del plantel de LigaPro para el segundo semestre, los ‘toreros’ podrían tener que buscar como prioridad a un arquero. José Contreras podría irse al fútbol de Brasil y su reemplazo sería un jugador que Beccacece quiso para la Selección de Ecuador.

Según medios locales, Omar Carabalí podría ser el nuevo arquero en reemplazo del venezolano. Carabalí, actualmente en O’Higgins de Chile, tiene la nacionalidad ecuatoriana.

Estuvo por Colo Colo y O’ Higgins así como en la selección de Chile en categorías juveniles, y la FEF hizo la consulta para convocarlo para el Mundial, algo que finalmente no sucedió.

José Contreras podría irse de Barcelona por una millonaria cifra al Inter de Porto Alegre. El arquero venezolano dejaría más de un millón de dólares como valor de traspaso.

Gabriel Cevallos es el arquero suplente pero su nivel no lo tiene contemplado para ser titular al corto plazo. Contreras también es arquero de la Selección de su país.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Omar Carabalí – Arquero de Chile.

En resumen