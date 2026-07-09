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Beccacece lo llevó al Mundial 2026 y ahora cuestiona a los jugadores de Ecuador: “Desordenados…”

Trabajó con Beccacece en la Selección de Ecuador y ahora cuestiona la disciplina de los jugadores ecuatorianos.

Miembro del cuerpo técnico de Beccacece cuestiona a los jugadores de Ecuador
© GettyImages/ Edit BVMiembro del cuerpo técnico de Beccacece cuestiona a los jugadores de Ecuador

Sebastián Beccacece se fue de la Selección de Ecuador y ahora uno de sus colaboradores en el cuerpo técnico de ‘La Tri’ terminó cuestionando a los jugadores del país. La crítica fue dirigida a lo que suele cuestionarse a los jugadores ecuatorianos.

Ricardo García es un analista chileno que Beccacece llevó al Mundial 2026 para que trabaje en Ecuador. El analista dio una entrevista a La Tercera en Chile y cuestionó como los jugadores ecuatorianos no pueden ser ordenados en la táctica.

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“Para mí, físicamente son superiores. Técnicamente, somos muy parecidos. Quizás, un poco mejores los chilenos. Después, son muy desordenados tácticamente“, avisó García. Y es que aunque empezó destacando a los jugadores ecuatorianos cuestiona como su desorden táctico les cuesta y no es ese el principal fundamento para ficharlos en Europa.

Por eso les llevan los jugadores a los 16 años a Europa, por lo físico. Independiente del Valle ha vendido como cinco. Se los llevan como apuesta, aunque les salgan buenos o malos“, termina destacando García sobre las joyas que el fútbol ecuatoriano vende a Europa.

Todo el cuerpo técnico de Beccacece se fue. (Foto: GettyImages)

Todo el cuerpo técnico de Beccacece se fue. (Foto: GettyImages)

El cuerpo técnico de Beccacece era netamente decidido por él, por lo cual, cuando se fue el entrenador se fueron todos. Ahora se espera que Beccacece encuentre trabajo en otro lugar y posiblemente ahí se reúna con sus otros colaboradores.

Los resultados de Ecuador en el Mundial 2026

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En este Mundial 2026, la Selección de Ecuador se quedó lejos de conseguir los resultados que se esperaba. Pero alcanzó a pasar de grupos, donde quedó eliminada en los 16avos:

  • Costa de Marfil 1- Ecuador 0
  • Ecuador 0 – Curazao 0
  • Ecuador 2 – Alemania 1
  • México 2 – Ecuador 0

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de septiembre, en la fecha FIFA. Se espera que para ese momento ya esté listo el nuevo entrenador y también comience un nuevo ciclo.

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¿Los jugadores de Ecuador son desordenados físicamente?

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En síntesis:

  • El analista Ricardo García, que trabajó con Beccacece, cuestionó la disciplina táctica de los futbolistas de Ecuador.
  • El entrenador Sebastián Beccacece dejó su cargo en la Selección de Ecuador tras el Mundial.
  • El combinado de Ecuador quedó eliminado de la Copa del Mundo en dieciseisavos.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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