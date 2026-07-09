Beccacece lo llevó al Mundial 2026 y ahora cuestiona a los jugadores de Ecuador: “Desordenados…”

Trabajó con Beccacece en la Selección de Ecuador y ahora cuestiona la disciplina de los jugadores ecuatorianos.

Sebastián Beccacece se fue de la Selección de Ecuador y ahora uno de sus colaboradores en el cuerpo técnico de ‘La Tri’ terminó cuestionando a los jugadores del país. La crítica fue dirigida a lo que suele cuestionarse a los jugadores ecuatorianos.

Ricardo García es un analista chileno que Beccacece llevó al Mundial 2026 para que trabaje en Ecuador. El analista dio una entrevista a La Tercera en Chile y cuestionó como los jugadores ecuatorianos no pueden ser ordenados en la táctica.

“Para mí, físicamente son superiores. Técnicamente, somos muy parecidos. Quizás, un poco mejores los chilenos. Después, son muy desordenados tácticamente“, avisó García. Y es que aunque empezó destacando a los jugadores ecuatorianos cuestiona como su desorden táctico les cuesta y no es ese el principal fundamento para ficharlos en Europa.

“Por eso les llevan los jugadores a los 16 años a Europa, por lo físico. Independiente del Valle ha vendido como cinco. Se los llevan como apuesta, aunque les salgan buenos o malos“, termina destacando García sobre las joyas que el fútbol ecuatoriano vende a Europa.

Todo el cuerpo técnico de Beccacece se fue. (Foto: GettyImages)

El cuerpo técnico de Beccacece era netamente decidido por él, por lo cual, cuando se fue el entrenador se fueron todos. Ahora se espera que Beccacece encuentre trabajo en otro lugar y posiblemente ahí se reúna con sus otros colaboradores.

Publicidad

Los resultados de Ecuador en el Mundial 2026

En este Mundial 2026, la Selección de Ecuador se quedó lejos de conseguir los resultados que se esperaba. Pero alcanzó a pasar de grupos, donde quedó eliminada en los 16avos:

Costa de Marfil 1- Ecuador 0

Ecuador 0 – Curazao 0

Ecuador 2 – Alemania 1

México 2 – Ecuador 0

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de septiembre, en la fecha FIFA. Se espera que para ese momento ya esté listo el nuevo entrenador y también comience un nuevo ciclo.

Publicidad

Encuesta¿Los jugadores de Ecuador son desordenados físicamente? ¿Los jugadores de Ecuador son desordenados físicamente? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: